Корбан: Днепр – это одна из целей оккупантов

Геннадий Корбан. Фото: коллаж "Сегодня"
Руководитель Центра территориальной обороны Днепра Геннадий Корбан заявил, что город является целью Российской Федерации, а также пуповиной между фронтами. По его словам, к областному центру стягиваются все фронты. В частности, направления из Донецкой области, Харьковской, Запорожской и Херсонской.
Об этом Корбан рассказал в интервью для УП.
"Все вокруг Днепропетровской области. Вот она на себе держит весь Юг. Конечно, Днепр – это одна из целей, безусловно. Это крупный центр промышленный", – отметил он.
Корбан отметил, что в городе находятся стратегические предприятия. В том числе те, которыми Россия хотела завладеть еще в 2014 году.
"Здесь Южмаш, здесь КБ "Южное", здесь сердце страны в каком-то смысле", – добавил он.
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