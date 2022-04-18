Кремль хочет устроить второй Мариуполь – Гайдай

Войска РФ наносят удары по населенной области / Коллаж "Сегодня"
Жителей Северодонецка просят скорее покинуть город. РФ планирует превратить населенный пункт во второй Мариуполь по масштабам трагедий и разрушений.
Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
"Пока из города выйти можно, но кремль хочет сделать тут по масштабам трагедии и разрушений второй Мариуполь. Враг без чести, совести и принципов. Он ранен. Он в конвульсиях. 9 мая ему важно повесить своему населению на уши новую лживую лапшу. Ради этого Донецкую и Луганскую область, которою они "защищают", прямо сейчас стирают с лица земли", – говорится в сообщении.
Глава области утверждает, что армия РФ не способна на честный бой и наносит удары авиабомбами, ракетами и артиллерией по мирным жителям.
"Будет большой бой. На востоке возле линии огня слишком опасно. Пожалуйста, все, кто близко, уезжайте", – добавил Сергей Гайдай.
Северодонецк разрушен почти на 70%
Российские оккупанты своими обстрелами повредили в городе основные магистрали водопровода и уничтожили два продовольственных склада. Сейчас водоснабжение приостановили.
Войска РФ обстреливают практически все районы, сравнивают с землей жилые дома, объекты социальной и критической инфраструктуры.
"Сейчас город почти на 70% разрушен. Новые районы будут нуждаться в полном восстановлении, поскольку они не пригодны для жизни", – говорится в сообщении.
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