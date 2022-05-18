Все козыри Кремля и Банковой! Когда начнутся переговоры с Россией и чего от них ждать

В Кремле заявляют, что время для переговоров между Путиным и Зеленским еще не наступило, но понимают, что время работает не в пользу России. Фото: коллаж "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве и Москве говорят, что переговорный процесс по урегулированию войны забуксовал и зашел в тупик. Однако, судя по тому, что данную тему начали активно обсуждать одновременно на Банковой и в Кремле, можно предположить, что подготовка к диалогу делегаций или даже президентов воюющих стран началась. Сайт "Сегодня" выяснил, чего ждет Украина и Россия, когда может произойти новый раунд переговоров и чем они могут завершиться.

Что говорят в Украине

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговорный процесс с Россией сейчас находится на паузе по ряду причин, в частности, по его словам:

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Россия не демонстрирует ключевого понимания сегодняшних процессов в мире и своей крайне отрицательной роли;

Россия не понимает, что в любом смысле война идет уже не по правилам, графику или планам России. Сопротивление Украины только нарастает. Поэтому никаких целей РФ не достигнет;

Россия никак не может отказаться от пропагандистского нагнетания на внутреннем рынке, и потому политическая элита боится говорить правду. В частности, там боятся сказать, что сейчас из войны придется выходить на "совсем других условиях, чем было заявлено сначала".

Подоляк рассказал, чем вызвана приостановка переговоров с РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Что говорят в России

В МИД России заявили, что переговоры с Украиной остановились, так как Киев фактически вышел из переговорного процесса.

"Нет, переговоры не продолжаются ни в каком виде. Украина вышла фактически из переговорного процесса", – заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Андрей Руденко: "Переговоры не продолжаются ни в каком виде / Фото: МИД России

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" Сегодня вообще речь не идет о "выходе или не выходе" из переговорного процесса украинской делегации, а речь идет только о целесообразности и конкретике на данном этапе. Будет конкретика – будут продолжены политические переговоры", – ответил Подоляк.

Предварительные договоренности

20 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия "передала Украине проект документа с четко выработанными формулировками" по мирному урегулированию. Подробности проекта договора не оглашались, но как сообщалось ранее, во время встречи украинской и российской делегации в Стамбуле 29 марта стороны пытались достичь предварительных договоренностей. Тогда украинская сторона описала проект соглашения, который был предложен Москве. Он, в том числе, предполагал, что:

Россия отводит войска на территории, на которых они были дислоцированы 23 февраля;

Переговоры о статусе Крыма и Севастополя "выносятся за скобки" и будут идти в течение 15 лет, стороны отказываются от вооруженного способа решения этого вопроса;

Вопрос о статусе и судьбе районов, контролируемых так называемыми "народными республиками", вынесен в отдельный пункт, его могут обсудить президенты двух стран на личной встрече;

Украина готова согласиться на внеблоковый статус неядерной страны при наличии четких и жестких гарантий от ряда стран. Это должно быть закреплено документально.

Предыдущий пункт предусматривает, что при наличии гарантий безопасности на территории Украины не будут размещаться иностранные военные базы и военные контингенты, а сама она не будет вступать ни в какие военно-политические союзы, в том числе в НАТО.

На встрече в Стамбуле стороны пытались достичь предварительных договоренностей / Фото: Офис Президента Украины

Относительно заявления Пескова о передаче Киеву нового проекта договора, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не только не видел предложений от России, но и убежден, что их не существует.

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"Уверен, что нам ничего не передали", – сказал он.

Что именно имел в виду Песков под российским "проектом документа", который якобы передали Украине, неясно до сих пор. Как рассказали в Офисе президента, делегации почти каждый день обменивались проектами потенциальных договоренностей и обсуждали гарантии безопасности Украины. Но никаких радикально новых предложений по сравнению со "стамбульским коммюнике", которые позволили бы говорить о принципиально другом документе, ни Россия, ни Украина не делали.

Предварительно, свое согласие стать гарантами безопасности дали Великобритания и Италия. К слову, одним из гарантов должна выступать Россия, которая, в таком случае, желала выдвигать Украине условия, такие, как например, запреты относительно ее военного партнерства с западными странами. В свою очередь украинская сторона говорила, что не может принять решение относительно Донбасса, Крыма и невступления в НАТО без проведения народного референдума, который просто невозможен в условиях войны. Спор между Украиной и Россией закончился тем, что 25 апреля в Кремле заявили, что Россия не может подписать гарантии безопасности Украине, не решив территориальные вопросы Крыма и Донбасса.

Госсекретарь США Энтони Блинкен еще в марте говорил, что Соединенные Штаты не видят "признаков настоящей серьезности" со стороны России в намерениях договариваться, так как даже во время переговоров, Россия продолжала вести бои за территории Украины и обстреливать ракетами мирные города. Президент Владимир Зеленский, похоже, также не имел доверия к российской стороне в переговорах и уверял, что компромиссов по территориальной целостности и суверенитету Украины не будет.

Энтони Блинкен: "США не видят признаков настоящей серьезности со стороны России в намерениях договариваться". Фото: aa.com.tr

Украина изменила свою позицию

Однако застопорился не только переговорный процесс, но и российские боевые действия в Украине. За почти 3 месяца войны, армия РФ не смогла достичь значительных результатов и понесла немалые потери. Тем временем Украина получила огромную политическую и военную поддержку Запада. Вооруженные силы Украины начали оснащаться современным западным оружием и благодаря принятому в США закону о ленд-лизе, вооружения, в том числе и тяжелого будет поставляться в нашу страну все больше.

В связи с этим, кардинально изменилась позиция украинских властей относительно победы в войне с Россией. Теперь Украину уже не устраивает просто отвод российских войск, а вопрос Донбасса и Крыма здесь не собираются "выносить за скобки". Да и украинский народ после зверств российских оккупантов в Буче и Ирпене, после уничтожения Мариуполя, обстрелов Харькова, Одессы и Николаева, не поддержал бы такие уступки.

9 мая в обращении к украинцам президент Зеленский подчеркнул:

"Мы не отдадим и клочка своей территории и истории".

Владимир Зеленский: ""Мы не отдадим и клочка своей территории и истории" / Фото: Офис Президента Украины

О новых приоритетах рассказал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times.

"В первые месяцы войны победа для нас выглядела как отвод российских войск на позиции, которые они занимали до 24 февраля, и оплата нанесенного ущерба. Теперь, если мы будем достаточно сильны на военном фронте и выиграем битву за Донбасс, что будет иметь решающее значение для дальнейшей динамики войны, то победой для нас будет освобождение других территорий", – сказал Кулеба.

Министр уверен: если Киев получит от западных стран еще большую военную поддержку, то сможет вытеснить захватчиков из Херсона и даже разгромить Черноморский флот РФ. В то же время, по его словам, цена победы может быть слишком кровопролитной, поэтому придется вести переговоры об урегулировании, но для этого Украине необходимо иметь "сильные карты".

Дмитрий Кулеба: "Если Киев получит еще большую военную поддержку, то сможет вытеснить захватчиков из Херсона и разгромить Черноморский флот РФ" / Фото: МИД Украины

Политолог Рамис Юнус в комментарии ведущим канала "Украина 24" Василию Голованову и Виктории Логуновой в эфире проекта FREEДOM рассказал, что заявления украинской власти поменялись в связи с активной поддержкой Запада.

Заявления поменялись во всем мире. Они поменялись в Вашингтоне, в Евросоюзе и в самой Украине. Они идут по нарастающей", – говорит Юнус.

По словам Юнуса, весь мир видит, что Россия застопорилась в войне с Украиной и у нее нет никаких перспектив, в то время, как возможности Украины увеличиваются за счет политической и военной поддержки Запада и, в частности, ленд-лиза.

"Россия будет сейчас стараться добиться каких-то результатов по максимуму, зафиксировать захваченные территории и пытаться вести переговоры. Но сегодня не 2015 год, когда Россия могла навязать Украине Минские соглашения. Теперь Украина может диктовать условия", – говорит Юнус.

Возможности Украины увеличиваются за счет политической и военной поддержки запада. Фото: коллаж "Сегодня"

Россия тянет время, но оно работает не в пользу Москвы

Несмотря на то, что в России заявляют, что "время для переговоров между Путиным и Зеленским по урегулированию войны еще не наступило", в Кремле понимают, что время сейчас работает не в пользу Москвы. Украина наращивает военный потенциал, Россия же несет потери и находится под давлением экономических санкций. Швеция и Финляндия готовы вступить в НАТО. Тем самым, дружественных к России стран становится все меньше.

По мнению заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы, Россия пытается тянуть время, чтобы сесть за стол переговоров не с "пустыми руками".

"Путин сейчас не готов к переговорам и специально затягивает время, ожидая, что российские войска одержат хоть какую-то серьезную победу на фронте, которая позволит ему усилить позиции в ходе переговорного процесса", – объяснил Жовква.

Игорь Жовква: "Путин не готов к встрече с Зеленскими и специально затягивает время. Фото: bituk.media

Когда ждать новый раунд переговоров

Политолог Вадим Карасев считает, что переговоры между делегациями или даже президентами Украины и России могут состояться летом.

"Думаю в ближайшие 2-3 недели будут идти ожесточенные бои за Северодонецк, Лисичанск, Авдеевку, Изюмское направление, по результатам которых ситуация прояснится и можно будет говорить о новых переговорах. Обе стороны заинтересованы выложить на стол переговоров козыри в виде определенных побед", – говорит "Сегодня" Карасев.

По его мнению, ситуация должна проясниться к концу мая – началу июня.

"Силы и ресурсы армии России истощены, однако и у Украины люди и экономика не безграничны. Мы получим оружие, но для продолжения боевых действий нам придется проводить ротацию войск и, возможно, новую волну мобилизации. Соответственно, Украина также заинтересована в переговорах", – объясняет Карасев.

Вадим Карасев: "Обе стороны заинтересованы выложить на стол переговоров козыри в виде определенных побед". Фото: Facebook

Чего ждать от переговоров

Однако для России, по мнению эксперта, затягивание войны уменьшает шансы достижения ее целей.

"Если мы сможем нанести российским войскам сокрушительный удар, Россия будет вынуждена подписать мирный договор и пойти на уступки, в том числе по Донбассу и Крыму. Если же ситуация на поле боя будет патовой, скорее всего заключится перемирие, а война перейдет в позиционную фазу без больших сражений. Горячая стадия войны перейдет в холодную, гибридную, войну на истощение, в которой уже выиграет тот, у кого окажется крепче экономика и в зависимости от того, как будут работать санкции. Нечто подобное было в 2014 году, но тогда на Россию не было наложено такого количества санкций, а Украине не предоставляли масштабную военную помощь. Такая пауза может сыграть против России", – подытожил Карасев.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что позиция Украины на переговорах изменилась. Она стала более жесткой. Кроме того, президент РФ Владимир Путин больше не сможет ставить свои условия Украине.

Также мы информировали, что президент Владимир Зеленский заявил, что у России все меньше шансов сесть за стол переговоров с Украиной с каждым новым военным преступлением оккупантов.