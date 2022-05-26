Кремль отправил к нашей границе десантников, пытается захватить с десяток городов и сел – Генштаб

Ежедневно ВСУ уничтожают десятки единиц техники противника / Коллаж "Сегодня"

Заканчиваются 92-е сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Противник продолжает наступление на востоке страны и наносит ракетные и авиационные удары по объектам инфраструктуры Украине. В частности, новому разрушительному удару подвергся Харьков.

Об этом сообщается в свежей сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 26 мая.

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Бои за Донбасс

Здесь враг продолжает обстрелы подразделений наших войск, наносит ракетные удары, ведет разведку, наращивает авиационную поддержку, осуществляет перегруппировку войск. Усиливает группировку за счет резервистов.

На Лиманском направлении противник сосредотачивал усилия на огневом поражении наших подразделений в районах Озерного и южнее населенного пункта Лиман.

На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлениях населенных пунктов Северодонецк и Боровское. Успехов не имеет. Оккупантам удалось лишь немного подвинуться в направлении населенного пункта Устиновка. В целях нарушения логистического сообщения и недопущения маневра наших войск наносит удары по мостовым переправам.

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На Бахмутском направлении российские захватчики ведут наступление в направлениях населенных пунктов Камышеваха, Нирковое, Берестово и Белогоровка. Также безуспешно, зато понесли потери и отошли. В направлениях Покровского и Клинового враг имеет частичный успех, овладел населенным пунктом Медная Руда. Осуществляет перегруппировку.

На Авдеевском направлении враг пытался возобновить наступление. Безуспешно.

На границе

На Волынском и Полесском направлениях, на территории Брестской области, продолжаются тактические учения подразделений сил специальных операций, ВВС и войск противовоздушной обороны республики Беларусь.

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На Северском направлении враг продолжает мероприятия инженерного оборудования позиций в приграничных районах Брянской области. Для усиления охраны участка российско-украинской границы на указанном направлении противник привлекает подразделения воздушно-десантных войск ВС РФ.

На территории Белгородской и Воронежской областей, РФ противник продолжает подготовку резервов. Восполняет запасы с целью дальнейшего возобновления наступления.

В непризнанной республике Приднестровье снижен уровень террористической опасности. При этом личный состав оперативной группы российских войск в регионе продолжает несение службы в усиленном режиме.

Харьковская область

На Харьковском и Славянском направлениях противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций и сдерживании продвижения наших войск. Оккупанты обстреливают украинские позиции.

С целью уточнения положения наших войск противник вел воздушную разведку БПЛА типа "Орлан-10". Совершил дистанционное минирование на маршрутах возможного выдвижения подразделений Сил обороны Украины.

При поддержке артиллерии враг вел наступление в направлении населенного пункта Богородичное, успеха не имел, отошел на занимавшую ранее позицию.

На оккупированной территории

На временно захваченных территориях Украины оккупационные власти продолжают меры административно-полицейского режима. Продолжается препятствие выезду мирных жителей на территорию, подконтрольную украинским властям.

Оккупанты активизировали трансляцию пропагандистских информационных материалов через имеющиеся и специальные средства телерадиовещания.

Обстановка