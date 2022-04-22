Крылатые ракеты оккупантов оснащены электроникой, разработанной в 60-х годах – разведка

Блоки наведения ракет российских оккупантов были разработаны в 1960-1970 гг. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские крылатые ракеты оснащены электроникой, разработанной в 60-х годах прошлого столетия

Об этом сообщило в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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"Новейшие" ракеты"

В разведке отметили, что ракеты типа Х-101 производились в 1999-2013 гг.:

"Российские СМИ сообщали о них как о гордости новейшего высокоточного российского оружия. Правда, результат применения оккупантами ракет Х-101 во время боевых действий в Украине опроверг заявленную эффективность. Электронная компонентная база оказалась очень далекой от современной".

Украинские эксперты провели анализ систем наведения и навигации крылатых ракет типа Х-55, а также их модификаций Х-555 и Х-101. Стало известно, что блоки наведения были разработаны в 1960-1970 гг. и выпускались "Воронежским заводом радиодеталей", "Минским заводом "Интеграл" и другими предприятиями.

"Также в "новейших" ракетах используется навигационная система "ПГИ-2М". Разработанная в 1977 году, она массово устанавливалась на самолетах типа Су-27 или МиГ-29 советского периода производства", – указали в разведке.

Как отмечается, большинство выпущенных ракет Х-101 так и не поразили намеченные цели на территории Украины.

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Фото – ГУР МО.

Фото – ГУР МО.

Напомним, в Главном управлении разведки также сообщили, что российская армия уже готовится применять устаревшую советскую военную технику, которая длительное время находилась на базах хранения

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