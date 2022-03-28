Куда обращаться украинцам, которых принудительно вывезли в Россию: советы от МИД

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Министерство иностранных дел Украины в связи с принудительным вывозом российскими оккупантами украинцев на территорию России отметило, в какие посольства Украины необходимо обращаться за помощью.

Об этом МИД сообщило в Facebook.

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Список посольств

"В связи с массовым принудительным вывозом российскими военными граждан Украины на территорию России рекомендуем соотечественникам, ставшим жертвами таких незаконных действий российского режима и желающих вернуться в Украину, сообщить свои данные ближайшему посольству Украины в соседних государствах или государствах возможного транзитного проезда", – указали в МИД.

Куда нужно обращаться:

1. Посольство Украины в Эстонской Республике:

тел.: +372 6015 835, +372 5887 4477

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электронная почта: emb_ee@mfa.gov.ua, consul_ee@mfa.gov.ua.

2. Посольство Украины в Латвийской Республике:

тел.: +371 2923 9262, +371 6733 2956

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электронная почта: emb_lv@mfa.gov.ua.

3. Посольство Украины в Республике Беларусь:

тел.: +375 25 603 11 84, +375 17 283 19 58; +375 17 283 19 59

электронная почта: emb_by@mfa.gov.ua, consul_by@mfa.gov.ua.

4. Посольство Украины в Грузии:

тел.: +995 32 231 11 61, +995 32 231 14 54, +995 595 08 22 88

электронная почта: emb_ge@mfa.gov.ua.

5. Посольство Украины в Азербайджанской Республике:

тел.: +994 50 255 75 18, +994 50 255 75 05

электронная почта: emb_az@mfa.gov.ua.

6. Посольство Украины в Республике Казахстан:

тел.: +7 71 7257 7025, +7 70 5755 6610

электронная почта: emb_kz@mfa.gov.ua, consul_kz@mfa.gov.ua.

7. Посольство Украины в Республике Финляндия:

тел.: +358 92 289 00 71, +358 92 289 00 72, +358 404719200

электронная почта: emb_fi@mfa.gov.ua.

8. Посольство Украины в Китайской Народной Республике:

тел.: +86 10 6532 6783, +86 1370 1230 647

электронная почта: emb_cn@mfa.gov.ua, consul_cn@mfa.gov.ua.

9. Посольство Украины в Республике Армения:

тел.: +374 1025 6541, +374 7710 0273

электронная почта: emb_am@mfa.gov.ua.

10. Посольство Украины в Литовской Республике:

тел.: 370 5233 0782, +370 6555 0194

электронная почта: emb_lt@mfa.gov.ua, consul_lt@mfa.gov.ua.

11. Посольство Украины в Республике Польша:

тел.: +48 698 608 837

электронная почта: consul_pl@mfa.gov.ua.

12. Консульство Украины в Гданьске:

тел.: +48 5834 606 90, +48 6076 543 33

электронная почта: gc_plg@mfa.gov.ua.

13. Посольство Украины в Турецкой Республике:

тел.: +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93, +90 312 442 16 58

электронная почта: emb_tr@mfa.gov.ua, consul_tr@mfa.gov.ua.

В министерстве отметили, что посольствам поручено оказывать необходимую консультативную и консульскую помощь украинцам для обеспечения их возвращения в Украину.

Напомним, российские оккупанты привезли из окруженного Мариуполя детей без родителей в оккупированный Донецк. Некоторых везут в Россию.

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