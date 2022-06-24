Кулеба назвал переломный момент, который помог Украине стать кандидатом в ЕС

Тройка политиков ЕС, которые сделали это / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Переломным моментом в решении по предоставлению Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза стал визит на прошлой неделе в Киев лидеров Франции, Германии, Италии и Румынии.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время общенационального марафона на телеканале "Украина 24".
Как дожимали
"Еще неделю назад все было довольно шатко. Однако дожали, докрутили, переубедили и сегодня началась новая эпоха. Она называется очень коротко: "Украина – это Европа", – резюмировал Кулеба.
Он также раскрыл некоторые детали, как удалось доказать европейским политикам, что Украина – это Европа.
"Список скептиков был известен давно. Это были и Нидерланды, и Дания, Швеция, Португалия. Все они имели определенное видение. Германия была в этом лагере. Необходимо отметить, что очень важную роль сыграл президент Франции Эммануэль Макрон. И я обратил внимание, что именно во время председательства Франции это решение одобрено. Была принципиальная позиция – сделать это именно сейчас. Ну, и переломным моментом стал визит четырех европейских лидеров в Киев на прошлой неделе в четверг и их разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Могу, что называется, приоткрыть завесу, в пятницу на следующий же день уже была обнародована позиция Еврокомиссии. Однако на момент визита в четверг еще не было окончательного документа Еврокомиссии. Это был очень тонкий и очень хрупкий процесс, однако все получилось", – рассказал министр иностранных дел Украины.
Дорога к кандидатству
- Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение Украиной статуса кандидата на вступление в Европейский Союз и поздравил нацию с этим переломным моментом в жизни нашей страны.
- 23 июня страны Европейского Союза проголосовали за предоставление Украине статус кандидата на вступление в ЕС.
- 1 марта 2022 года Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.
- Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. Днем ранее некоторые главы европейских стран высказались за интеграцию с Украиной.