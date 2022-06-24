Кулеба назвал переломный момент, который помог Украине стать кандидатом в ЕС

Тройка политиков ЕС, которые сделали это / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Переломным моментом в решении по предоставлению Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза стал визит на прошлой неделе в Киев лидеров Франции, Германии, Италии и Румынии.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время общенационального марафона на телеканале "Украина 24".

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Как дожимали

"Еще неделю назад все было довольно шатко. Однако дожали, докрутили, переубедили и сегодня началась новая эпоха. Она называется очень коротко: "Украина – это Европа", – резюмировал Кулеба.

Он также раскрыл некоторые детали, как удалось доказать европейским политикам, что Украина – это Европа.

"Список скептиков был известен давно. Это были и Нидерланды, и Дания, Швеция, Португалия. Все они имели определенное видение. Германия была в этом лагере. Необходимо отметить, что очень важную роль сыграл президент Франции Эммануэль Макрон. И я обратил внимание, что именно во время председательства Франции это решение одобрено. Была принципиальная позиция – сделать это именно сейчас. Ну, и переломным моментом стал визит четырех европейских лидеров в Киев на прошлой неделе в четверг и их разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Могу, что называется, приоткрыть завесу, в пятницу на следующий же день уже была обнародована позиция Еврокомиссии. Однако на момент визита в четверг еще не было окончательного документа Еврокомиссии. Это был очень тонкий и очень хрупкий процесс, однако все получилось", – рассказал министр иностранных дел Украины.

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Дорога к кандидатству