Кулеба требует ввести разрушительные санкции против РФ после зверства в Буче

Дмитрий Кулеба хочет ввести новые санкции против России после того, что произошло в Буче. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал немедленно ввести новые разрушительные санкции G7 для России. Также он пригласил миссию Международного уголовного суда приехать в Бучу для сбора доказательств.

Об этом Кулеба сообщил на своей странице в Twitter.

Реклама

"Резня в Буче была преднамеренной. Русские стремятся уничтожить как можно больше украинцев. Мы должны остановить их и выгнать. Я требую новых разрушительных санкций G7 сейчас: нефть, газ, уголь эмбарго; закрыть все порты для российских судов и товаров; отключить все российские банки от SWIFT", – написал министр иностранных дел.

Кроме того, Кулеба призвал миссию Международного уголовного суда приехать в Бучу для сбора доказательств. Он подчеркнул, что эти доказательства будут использованы в международных и иностранных судах для привлечения к ответственности тех, кто совершил эти зверства. МИД Украины уже направил соответствующий запрос в Международный уголовный суд.

"Невозможно было представить такое в ХХІ веке, но это происходит на наших глазах. Россия хуже ИГИЛа. Если раньше я говорил, что приложу максимум усилий для привлечения виновных к ответственности, то теперь я убежден, что это дело моей жизни, которым я буду заниматься до последнего вздоха, пока они не понесут ответственности", – сказал Кулеба.

Как оккупанты убивали жителей города

В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

На многих телах были белые повязки, что показывало, что они безоружны. Кроме того, в селе Новый Быков перед танками поставили детские коляски.

Реклама

Ранее мы писали: