Кум Путин подсказал? Марченко озвучила предложение по обмену Медведчука

Марченко предложила кандидатуры для обмена / Фото: Коллаж: Сегодня

В плену у "ДНР" находятся британские военные, власти этого государства могли бы поспособствовать их обмену на ее супруга – оппозиционного политика Виктора Медведчука. Об этом в видеообращении сказала его супруга, известная телеведущая Оксана Марченко.

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"Из сообщений средств массовой информации мне стало известно, что Эйден Эслин и Шон Пиннер, действовавшие в составе подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе, сдались в плен вооруженным силам России и "ДНР". Обращаюсь к роднимы и близким Эслина и Пиннера – в ваших силах просить премьер-министра вашей страны Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться освобождения Эйдена и Шона путем их обмена на задержанного киевскими властями украинского оппозиционного политика и моего мужа Виктора Медведчука", – обратилась она к родственникам пленных.

Эйден Эслин и Шон Пиннер

Ранее Марченко записала видеообращение к президентам Украины и Турции с требованием освободить ее мужа.

Народный депутат, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кум Путина Виктор Медведчук подозревается в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

Задержание Медведчука