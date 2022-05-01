Ленд-лиз и санкции против РФ: о чем говорил Зеленский с Пелоси в Киеве

Владимир Зеленский встретился в столице с Нэнси Пелоси. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая посетила Киев с делегацией Конгресса. Они обсудили ключевые вопросы помощи нашему государству.

Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении 1 мая.

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"Провели с госпожой Пелоси четыре часа очень предметных переговоров – как говорится, многоаспектных. В частности, об оборонных поставках, макрофинансовой помощи, санкционной политике, политическом взаимодействии с Соединенными Штатами Америки", – рассказал Зеленский.

Президент поблагодарил за возрождение исторической программы ленд-лиза, которая однажды уже помогла защитить свободу в Европе и, по словам Зеленского, может сделать это во второй раз.

"Обсудили конкретные направления – как может работать ленд-лиз, чтобы больше усилить наше государство и помочь в борьбе за свободу", – сказал глава государства.

Также Зеленский поблагодарил и за подготовку крупного пакета помощи Украине на 33 миллиарда долларов США.

Кроме того, Зеленский и Пелоси обсудили, каким образом можно усилить санкции против России, чтобы наиболее эффективно побуждать ее к прекращению войны и ограничить любые возможности России обходить уже примененные и будущие санкции.

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Президент наградил Нэнси Пелоси орденом княгини Ольги за весомый личный вклад в укрепление взаимодействия обеих стран и личное искреннее участие в защите свободы.

Зеленский об эвакуации с "Азовстали": Впервые два дня настоящего прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня, 1 мая, наконец-то удалось начать эвакуацию людей с "Азовстали" в Мариуполе. По его словам, это произошло после многих недель переговоров, многих попыток, разных встреч, звонков и предложений. Соответствующее видеообращение глава государства опубликовал в Telegram-канале.

"Не было ни дня, чтобы мы не пытались найти такое решение, которое обеспечит спасение наших людей. Сегодня впервые за все дни войны заработал этот жизненно необходимый коридор. Впервые было двое суток настоящего прекращения огня", – заявил Зеленский.

По его словам, удалось вывезти уже более ста гражданских – женщин, детей, спасавшихся от боевых действий именно на "Азовстали" в Мариуполе. Учитывая все сложности процесса, первые эвакуированные прибудут в Запорожье завтра, 2 мая, утром.

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"Там будет их встречать наша команда. Надеюсь, что завтра также будут соблюдены все необходимые условия, чтобы продолжить вывоз людей из Мариуполя. Планируем начать в восемь утра", – подчеркнул президент.

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