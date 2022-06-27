"Лучше поздно, чем никогда". Добкин переобулся в националисты (фото)

Бывший пророссийский политик Добкин объявил себя националистом. / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший мэр Харькова и нардеп Михаил Добкин, которого все знают из-за его пророссийской позиции, засветился в соцсетях в кепке с красно-черным флагом. А в Instagram он даже "позволил" называть его националистом.

Об этом написала в Facebook народный депутат Виктория Сюмар.

Реклама

Сюмар опубликовала фото Добкина, полученное от друзей.

"Так выглядят украинские политики, "просветленные" войной", – написала нардеп.

Михаил Добкин. Фото: Виктория Сюмар

Реклама

Сюмар напомнила, что во время работы в Верховной Раде VIII созыва Добкин активно выступал против "запрета" русского языка, называя своих коллег "узколобыми националистами".

"Националисты вы узколобие, кто вам позволил запрещать наш язык и наше наследие…" – вот такое я слушала в зале парламента прошлого созыва каждый раз, когда проводила законы то ли о квотах на радио, то ли о языке на ТВ и в образовании, о запрете российского кино и информпродукта", – вспоминает Сюмар.

В то же время она признает, что поведение Добкина лучше, чем остальных пророссийских политиков, конечно, при условии, если оно искреннее.

"Лучше поздно, чем никогда", – сказала Сюмар.

Кроме того, в Сети вспоминают, как Добкин предлагал бывшему главе МИД Павлу Климкину сжечь себя в ответ на твит о том, какой ценой Украине дается свобода.

Реклама

В то же время в комментариях пишут, что пророссийский политик понял, что Россия – это зло, только после того, как в Харькове пострадал его дом.

Сам Добкин несколько дней назад опубликовал видео, на котором слышны обстрелы Харькова. Он зло отреагировал на обстрелы города, однако не осмелился написать слово "Россия".

"Я точно знаю, что если хоть даже и не мы, то наши дети уж точно – пушками, ножами, а если придется, даже хоть и зубами, но все равно будут бить, резать или рвать этих животных. За все, что они принесли своим рылом на нашу землю", – подписал экс-нардеп видео.

Мы писали, что Добкин не отвечал на вопросы "Чей Крым?" и о российской агрессии.

Раньше Добкин публично поддерживал Россию.