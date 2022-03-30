Любое перемещение войск РФ из-под Киева является передислокацией, а не отводом – Пентагон

В Пентагоне считают, что российские войска передислоцируются. Фото: коллаж "Сегодня"

Пентагон не верит заявлениям Кремля о частичном отводе войск из Киевской области. Там считают, что российские войска передислоцируются.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на госслужащего США, пишет советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Любое перемещение российских войск из-под Киева является передислокацией, а не выводом, и мир должен быть готов к крупному наступлению на другие районы Украины" — заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Геращенко считает, что заявление президента РФ Владимира Путина "служит лишь отвлекающим маневром для нового подлого удара по Украине".

Российские оккупанты осуществляют отвод отдельных подразделений с территории Киевской и Черниговской областей. Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

В Генштабе заявили также о перегруппировке врага на Слобожанском и Донецком направлениях. В то же время на Волынском направлении существенных изменений в составе и положении оккупантов не было зафиксировано.

"На Полесском направлении враг активных наступательных действий не производил. Предпринимал попытки огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Романовка, Горенка, Лычанка, Петрушки, Шпитьки, Мощун, Новая Буда, Майдановка, Любовичи, Забуянье, Наливайковка. Осуществляет перегруппировку войск и их частичный отвод на территорию Беларуси", – указали в Генштабе.

Кроме этого, на Северском направлении противник продолжает блокировать Чернигов, а также наносить огневое поражение по гражданским и военным объектам. В направлении на Бровары оккупанты пытаются удержать ранее занятые позиции и не допустить дальнейшее продвижение украинских войск.

"На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков, осуществил отвод отдельных подразделений 1-й танковой армии из района города Сумы за пределы территории Украины, продолжил осуществлять перегруппировку войск с целью переброски на другие направления. Усилил наступательные способности группировки отдельными подразделениями из состава 20-й общевойсковой армии западного военного округа в направлении Славянска", – отметили в Генштабе.

Также на Южнобужском направлении враг пытается пополнить запасы, а также подготовить подразделения к возобновлению наступательных действий. В то же время в Черноморской и Азовской операционных зонах корабли оккупантов продолжают отслеживать обстановку и вести разведку.

В Генштабе заявили, что Россия отрицает факты транспортировки и накопления большого количества боеприпасов возле объекта "Укрытие" Чернобыльской АЭС:

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"Деятельность российских оккупационных войск в любой момент может привести к детонации боеприпасов, повреждению "Укрытия" и радиационному заражению территории, где проживают сотни миллионов европейцев. Отмечаем, что, как и в большинстве других случаев, Российская Федерация и ее агенты влияния распространяют дезинформацию".

По информации Генштаба, риск детонации российских боеприпасов высок и без ведения боевых действий из-за "игнорирования оккупантами мер безопасности", а также использования старых и некондиционных боеприпасов.

Напомним, Россия решила кардинально сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях. Об этом заявил заместитель главы Минобороны РФ Александр Фомин по итогам переговоров с украинской стороной в Стамбуле.

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