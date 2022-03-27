Макрон не хочет называть Путина "мясником"

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "не будет использовать" термин президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, назвавшего президента России Владимира Путина "мясником".

Об этом сообщает Le Figaro.

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Цель Франции

По словам Макрона, не нужно "нагнетать ни слова, ни действия" в войне в Украине.

"Мы хотим остановить войну, которую Россия развязала в Украине, не вступая в войну. Это цель. И если мы хотим сделать это, то не должно быть эскалации ни в словах, ни в действиях", – сказал президент Франции.

Он также заявил, что европейцы не должны поддаваться никакой эскалации:

"Мы, европейцы, не должны забывать нашу географию и нашу историю. Мы не воюем с российским народом", – сказал Макрон.

Что произошло ранее

Президент США Джо Байден, находясь с двухдневным визитом в Польше, встретился с беженцами из Украины. Журналисты спросили Байдена, о чем он думает, видя беженцев, при этом каждый день общаясь с Путиным.

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Байден ответил: "Он – мясник".

Напомним, Эммануэль Макрон называл неприемлемыми требования президента РФ Владимира Путина для прекращения войны в Украине.

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