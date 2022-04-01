Макрон встретился с мэром Мелитополя, который был в плену у оккупантов

Иван Федоров встретился с Эммануэлем Макроном / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с мэром временно оккупированного Мелитополя Иваном Федоровым, освобожденным из российского плена. Об этом он написал в Twitter.

"Похищенный российской армией, никто не может представить, что испытал мэр Мелитополя. Теперь на свободе он об этом рассказывает. Его история нас ошеломила. Я выразил ему и украинским депутатам наше восхищение и поддержку. Мы преисполнены решимости и мы с Украиной", — написал Макрон.

Он также опубликовал фотографии со встречи в Елисейском дворце.

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Похищение мэра Мелитополя