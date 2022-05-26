Маляр: Нас ожидает чрезвычайно сложный и длительный этап борьбы

Маляр рассказала о ситуации на фронте / Фото: Коллаж: Сегодня

Бои ВСУ с российскими захватчиками достигли максимальной интенсивности вдоль всей линии соприкосновения. Враг атакует сразу по нескольким направлениям. Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, передает "Интерфакс-Украина".

"Обстановка остается сложной и имеет признаки к дальнейшему обострению. Противник задействовал все силы и средства для захвата нашей территории и окружения наших войск. Бои на сегодня достигли максимальной интенсивности, враг штурмует позиции наших войск одновременно на нескольких направлениях. Впереди нас ожидает чрезвычайно сложный и длительный этап борьбы. И надо понимать, что это война, и, к сожалению, потери с нашей стороны неизбежны", – сказала Маляр.

Она отметила, что агрессор ведет интенсивный огонь вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны украинских войск в Донецком операционном районе, при этом применяет тактические ракетные комплексы, авиацию и артиллерию.

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"Украина будет бороться до полного освобождения наших территорий в международно признанных границах, а сохранить лицо Путин может, убравшись вон с наших территорий", — заявила Маляр.

Потери оккупантов

Генштаб посчитал, сколько живой силы и техники потеряла Россия за время военного вторжения в Украину.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 26 мая ориентировочно составили:

личного состава – около 29 600 (+150) человек ликвидировано,

танков – 1315 (+10) единиц,

боевых бронированных машин ‒ 3235 (+22) единиц,

артиллерийских систем – 617 (+11) единиц,

РСЗО – 201 (+0) единица,

средств ПВО – 93 (+0) единицы,

самолетов – 206 (+0) единиц,

вертолетов – 170 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 502 (+11) единицы,

крылатых ракет – 114 (+2) единиц,

кораблей /катеров – 13 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2225 (+8) единиц,

специальной техники – 47 (+3) единиц.

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском направлении.

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