Мариуполь можно освободить! Маломуж озвучил план

Есть возможность освободить Мариуполь от оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж рассказал, что украинские разведчики знали о направлениях ударов оккупантов, включая Мариуполь, до начала полномасштабного вторжения. Нужно было накопить силы, чтобы предотвратить блокировку города и "Азовстали". Достаточно ли было сделано – стоит разбираться после победы, пока следует думать, как деблокировать город. И такой выход есть.

Об этом он сказал телеведущей Виктории Малосветной в эфире проекта "Україна разом" на YouTube-канале "Украина 24".

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"Думаю, это возможно. Понятно, что проводить такие операции очень сложно, но реально из-за применения ССО на Донецком направлении".

Разведчик объяснил, что это делается комплексно: с одной стороны отвлекают огромные силы РФ, а с другой ночью можно провести операцию с участием нескольких тысяч спецназовцев и сил специальных операций СБУ, десантников и Главного управления разведки. Такую операцию Маломуж назвал рискованной, но достойной риска.

"Можно было рисковать, была такая модель. Но, вероятно, измерив риски, такое решение не было принято".

По словам разведчика, в данный момент, когда наши военные заблокированы, провести такую ​​операцию очень сложно, но все еще реально.

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"Мы не можем раскрывать такие планы, но это может готовиться. Еще один мощный формат проведения комплексной военной операции высокого класса может быть".

Еще один формат, по мнению Маломужа, это действовать через посредников, имеющих прямой контакт с Путиным.

"Это не только Макрон или Эрдоган, но и представители тех влиятельных кругов, с которыми он имеет неформальные контакты, возможно, даже Китая – на уровне Си Цзиньпиня".

Предстоит коридор не только для гражданских, но и военных, которых можно переправить в третьи страны, чтобы сохранить жизнь защитникам в чрезвычайно критической ситуации, подытожил Николай Маломуж.

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