Мариуполь мстит! Оккупанты взорвались на мине в районе "Азовстали"

Одновременно со взрывом на территории "Азовстали" возник пожар. / Фото: Коллаж: Сегодня

Не успели российские оккупанты взорваться на мине в районе ММК им. Ильича во временно оккупированном Мариуполе, как примерно в 12:30 сегодня, 9 июля, в городе произошел еще один взрыв.

Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Какая ситуация

"У оккупантов просто праздник минеров сегодня. Приблизительно в 12:30 еще один взрыв. На этот раз в районе "Азовстали". Одновременно на территории "Азовстали" возник пожар. Военными оцеплен район, начиная с района Амстора на Левобережном районе. По предварительной информации, горят остатки угля" , – написал он.

Кроме этого, он сообщил, что предварительно есть пострадавшие среди оккупантов:

"Ждем подтверждения. Но в любом случае новость можно назвать хорошей. Мариуполь мстит".

Ранее мы писали, что российские оккупанты не смогут начать отопительный сезон в захваченном Мариуполе. Местным жителям придется либо замерзать, либо уезжать.

Также в городе через оккупационные администрации начался очередной сбор личных данных жителей города для восстановления жилья, однако для этого нужно, чтобы состоялся "референдум".