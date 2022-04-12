Мариуполь остался без медпомощи и лекарств, оккупанты вывезли всех врачей – советник мэра

В Мариуполе нет больниц и специфических лекарств. Фото: коллаж "Сегодня"

Тяжелая гуманитарная ситуация в осажденном российскими оккупантами Мариуполе осложняется отсутствием лекарств и медицинской помощи. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в своем Telegram-канале во вторник, 12 апреля.

По его словам, оккупанты развозят по местам выдачи "гуманитарки" лекарства и выдают их насыпью. Однако специфических лекарств нет, отсутствие инсулина также остается проблемой.

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"Все больницы из города депортированы вместе с врачами, кроме одной, захваченной и работающей исключительно на лечение раненых оккупантов. Ни Красный Крест, ни украинскую гуманитарную помощь в город не допускают", – заявил Андрющенко.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что по словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, за время блокады города российскими войсками погибли более 10 тысяч мирных жителей.

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Также мы писали, что после широкой международной огласки геноцида в Буче Киевской области высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии в Мариуполе. По данным мэрии, оккупанты собирают и сжигают тела убитых в мобильных крематориях. Координирует работу этих групп непосредственно самопровозглашенный мэр-коллаборационист Константин Иващенко.