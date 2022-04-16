Набирают в армию наркоманов, дедов и проституток: перехват разговора оккупантов

Солдаты РФ тренируются воровать на учениях / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия терпит тяжелые потери от украинских защитников, поэтому для пополнения своего войска не жалеет никого. СБУ перехватила телефонный разговор, в котором один из военных инструкторов РФ жалуется в телефонном разговоре, что новая партия новобранцев, мягко говоря, не совсем пригодна для войны.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Как сказал полковник, 10 дней назад собрали сброд по всему Ростову. Там наркоманы, деды и проститутки, бл*дь, в мужском виде…".

По его словам, "новенькие" так много слышали о мародерстве передовых групп оккупантов, что вместо огневой подготовки "оттачивают навыки" грабительства. Причем прямо на тренировочных базах РФ.

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"Мы думали оставить катера возле института. Я подошел поговорить с их старшим – там какой-то зам дивизии был… Пока я с ним общался, поворачиваемся: какой-то долб*б из них уже разбирает катер! Просто на ровном месте! Там народ настолько пиз*анутый... Они мародерят сами у себя!" – возмущается инструктор.

Хотя, может, это просто у них срабатывает инстинкт самосохранения – разворовать собственную технику, чтобы не ехать на войну.

"Всем пох**". Оккупант перед смертью призвал брата не ехать на войну в Украину – перехват

Российские оккупанты призывают не ехать на войну в Украину. По словам одного из солдат, командованию на них безразлично и здесь за людей никого не считают. Об этом говорится в голосовом сообщении, которое СБУ нашла в телефоне погибшего оккупанта.

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Так, солдат пытался предостеречь своего брата, что с открытым уголовным делом за дезертирство еще можно жить, а вот единственный путь вернуться с войны в Украине – поехать "грузом 200".

Для захватчика картинка "большой русской армии" оказалась совсем не радостной. По его словам, российскому командованию на них безразлично и здесь вообще за людей никого не считают.

"У нас люди, бл*, просто так умирают… Их тела даже не забирают. Если ты отбился от колонны просто, не туда свернул – всем пох*й, тебя никто искать не будет", – сказал оккупант.

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