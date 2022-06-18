Мать года: в Донецкой области коллаборантка сдала сына-военного ВСУ оккупантам

Женщина решила выслужиться перед оккупантами ценой своего сына. Фото: коллаж "Сегодня"

В Донецкой области одна из бывших депутатов Покровского поселкового совета Мангушского района сдала своего сына в плен оккупантам РФ. Парень служил в Вооруженных силах Украины.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Что известно?

"Мать года" в 2014 году участвовала в организации псевдореферендума, после оккупации Приазовья Россией в 2022-м – перешла на службу к оккупантам.

"Клименко Анжела Борисовна. Бывший депутат Покровского поселкового совета Мангушского района. Участвовала в организации псевдореферендума в 2014 году. Сейчас самостоятельно перешла на сторону оккупантов. Возглавляет один из гуманитарных штабов "Единой России", – рассказал Андрющенко.

Чтобы выслужиться перед новыми хозяевами, она сдала в плен оккупантам своего сына-военнослужащего ВСУ.

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"Главное! Ее сын – военный служащий ВСУ. Она собственноручно сдала собственного сына в плен оккупантов. МраZота наивысшей степени. Зафиксировано. Возмездие уже рядом", – добавил Андрющенко.

Ранее мы сообщали, кто такой депутат Ковалев, работающий на оккупантов Херсонской области.

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Также напомним, предатели в Мелитополе пишут прощальные записки и обвиняют своих хозяев.