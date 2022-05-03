Медведчук мог сбежать в Россию в начале войны, но побоялся – Денисенко

Владимир Путин/Виктор Медведчук. Фото Reuters/СБУ

Арестованный нардеп Виктор Медведчук больше не интересен своему куму Владимиру Путину, его задачи в Украине провалены. В России предателю небезопасно.

Об этом советник главы МВД Вадим Денисенко рассказал в интервью с телеведущей Наташей Влащенко на Youtube-канале "Украина 24".

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Денисенко раскрыл информацию об аресте и положении дел Виктора Медведчука на сегодняшний день. Прежде всего нужно заметить, что вся та группа людей, которая отвечала за Украину в Российской Федерации, попала в полную опалу у Владимира Путина.

"Все началось с генерала Беседы, о котором в последнее время много говорилось, это руководитель пятого отдела ФСБ, курировавший Украину. Затем разная информация о Суркове, который отвечал непосредственно в администрации президента России за Украину. И замена "смотрящего за Донбассом" Дмитрия Козака, руководившего трехсторонней группой в Минске, на Кириенко говорит о том, что все эти люди ушли в опалу и все эти люди по сути являются как минимум знаком минус для Владимира Путина и его ближайшего окружения. Медведчук – один из них", – отмечает Денисенко.

Предатель, по словам Денисенко, отвечал как минимум за политическую ситуацию в Украине. За многие процессы по созданию пророссийских политических сил, общественных организаций, включая парамилитарные структуры. То, что все это провалилось 24 февраля, говорит о том, захочет ли сам Медведчук сейчас оказаться в Российской Федерации.

"Если бы он хотел в Россию, я думаю, в первые дни, когда он скрылся, у него была возможность оказаться в Российской Федерации. Мне кажется, это было гораздо легче, чем скрываться где-нибудь на территории Украины. Поэтому с этой точки зрения первый вопрос – хочет ли сам Медведчук оказаться в Российской Федерации. Второй момент – публичные неоднократные заявления Пескова о том, что Медведчук никто и зовут его никак, только подтверждают версию о том, что Медведчук – это списанный элемент для Путина", – отмечает чиновник.

Советник министра внутренних дел подчеркивает, что Медведчук для Путина такой же предатель, как Беседа и остальные, кто курировал украинский вопрос в Российской Федерации.

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Задержание Медведчука