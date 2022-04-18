Медведчук предложил Зеленскому и Путину обменять его на защитников и жителей Мариуполя

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук обратился к президентам Украины и РФ с призывом обменять его на защитников и жителей Мариуполя. Видеообращение на своей странице в Facebook опубликовала Служба безопасности Украины.

"Я, Медведчук Виктор Владимирович, хочу обратиться к президенту российской федерации Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там и на сегодняшний день не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры", — сказал политик.

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По его словам, жители Мариуполя находятся в заблокированном городе, не имея безопасного выхода по гуманитарным коридорам.

Задержание Медведчука