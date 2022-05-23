Медведчук против Порошенко. Нардеп рассказал детали работы с экс-президентом

Виктор Медведчук прокомментировал сотрудничество с Петром Порошенко. Фото: коллаж "Сегодня"

Задержанный нардеп Виктор Медведчук в своих показаниях СБУ заявил, что большинство событий связано с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. На кадрах показаний можно увидеть, что депутат поседел и небритый, но следов пыток на его лице нет. Более того, Медведчук выглядит необычно оживленным и энергичным.

Кадры с видеопоказаний Медведчука показали в прямом эфире "Украины 24".

Реклама

Что сказал Медведчук?

По словам задержанного нардепа, в схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" задействован Порошенко. Медведчук заявил, что ему несколько раз хотелось сказать бывшему президенту "нет".

"Трубой я начал заниматься по просьбе Порошенко. Если бы сказали, что это труба Порошенко, это больше бы подходило. Не потому что я сейчас хочу или собираюсь оправдаться, я по жизни никогда не оправдываюсь, если есть факт, я его признавал", – сказал задержанный нардеп.

По его словам, в 2016 году к нему обратился Порошенко с просьбой связаться с руководством РФ про покупку трубы у "Прикарпатзападтранса", который владел этой трубой, по поставкам дизеля в Украину и Европу. Так, Порошенко обратился к Медведчуку, чтобы тот переговорил с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы "Транснефть" смогла продать эту трубу и для того, чтобы можно было выкупить ее, как потом выяснилось, Порошенко.

"Для того, чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту, собственностью Порошенко, необходимо было предпринять ряд действий, начиная с задействования судебной системы, которая оспаривала трубопровод, как собственность "Транснефти", и были вынесены определенные решения, говорящие о том, что это собственность Украины", – рассказал Медведчук.

Он рассказал: чтобы дать возможность "Транснефти" продать эту трубу, необходимо было сделать все, чтобы "Транснефть" снова владела, принимала решение о продаже трубы. По словам Медведчука, Порошенко решал все вопросы, как судебной системы, так и административных органов через возможности президентской должности и административного влияния. Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества – все они принимали решения, нужные для личных интересов бывшего президента.

Реклама

По официальным данным, на покупку трубы Порошенко потратил 23 млн долларов. Деньги выводились через фиктивные договора, контролировал все эти вопросы его ближайший финансовый помощник, специалист по данным вопросам Макар Пасенюк.

"Возникает вопрос, а сколько зарабатывала действующая труба, которая прокачивала дизельное топливо в Украину, а также в Западную Европу, Венгрию? Фактически за год работы с мая 2018 по май 2019 труба заработала более чем в два раза от суммы денег, которые были уплачены за эту трубу. Если за трубу он заплатил 23 млн долларов, то за год заработок составлял 41-42 млн долларов. Это еще раз подчеркивает, что административный аппарат, суды, прокуратура и другие государственные органы были задействованы не напрасно", – говорит Медведчук.

Нардеп добавил: о том, что именно Порошенко контролировал прокачку дизеля в трубу свидетельствует и то, что действия по прокачке топлива по трубе прекратились с мая 2019 года, то есть, после окончания президентских полномочий Порошенко.

Реклама

Нардеп Вениславский рассказал, как Фемида использует показания Медведчука

Показания задержанного нардепа Виктора Медведчука о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" – и раньше были известны органам досудебного расследования, которые занимаются резонансными делами. В том числе и теми, фигурантом которых является сам Медведчук. Задержанный депутат является непосредственным участником тех поручений, которые ему давали руководители высшего уровня государства.

Об этом рассказал народный депутат, член комитета ВР по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский ведущим Василию Пехньо и Людмиле Добровольской в эфире "Украины 24".

По словам Вениславского, в РФ ставят под сомнение целесообразность использования Медведчука в качестве обменного фонда. Нардеп отметил, что Медведчук уже начал давать показания и подтвердил те данные, которые у досудебного следствия уже существовали, и имели место злоупотребления, которые продолжались с 2014 до 2019 годов.

"Информация об этом уже была, сейчас она подтверждается конкретными показаниями персоны, которая была непосредственным участником, организатором и непосредственным исполнителем тех поручений, которые ему давали руководители высшего уровня государства. К большому сожалению, вынуждены констатировать, что во многих вопросах сотрудничества со страной-агрессором были задействованы и высшие должностные лица государства", – заявил Вениславский.

Нардеп подчеркнул, что в рамках судебного производства, чтобы делать какие-то выводы, надо оценить всю совокупность собранных доказательств. По его мнению, показания, которые дает Медведчук – это показания лица, которое подозревается в совершении тяжких преступлений – могут быть лишь одним из доказательств в криминальном производстве. Но у досудебного расследования есть и другие доказательства и другие фактические данные.

"Поэтому следующий шаг – это допрос тех лиц, которые были задействованы в незаконных действиях по выведению из государственной собственности трубопровода и торговле со страной-оккупантом. А далее будут органы судебного расследования, которые в подробностях будут рассматривать вопрос о том, есть ли основания для вручения подозрения в совершении преступления другим фигурантам этого процесса", – подытожил Вениславский.

Ранее мы писали: