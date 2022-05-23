Медведчук "раскрыл" схему закупки угля с "ЛДНР". При чем тут Порошенко и Гонтарева?

Медведчук обвинил Порошенко и Гонтареву в организации торговли с оккупантами. / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший нардеп Виктор Медведчук обвинил пятого президента Петра Порошенко и его соратников в организации закупки угля для нужд энергетики Украины на временно оккупированных территориях так называемых "ЛДНР", практически – у главарей боевиков.

Об этом Медведчук сообщил во время допроса СБУ, который транслировал канал "Украина 24".

Реклама

По его словам, схему организовали в конце 2014 года, с учетом высоких потребностей и невозможности их удовлетворения в Украине за счет того, что прекратили работу многие шахты и уменьшилась добыча угля, все это потоком шло в Россию, где закупки угля увеличились. Россия, исходя из этого ввела квотирование, а именно, покупая 1 тонну угля на Донбассе, имели право купить 2 тонны в России.

"Вся эта система способствовала тому, что президент Порошенко с помощью своих подчиненных, таких как Демчишин, Кононенко, Гонтарева, правоохранители, генеральный прокурор, министр внутренних дел выстраивали систему, при которой этот уголь должен поступать с Донбасса на выгодных условиях и реализовываться в Украине", – утверждает Медведчук.

Инфографика: СБУ

Реклама

Роль Демчишина

По словам Медведчука, Игорь Кононенко, который на тот период времени был нардепом и одним из приближенных к Порошенко, который занимался многими бизнес-проектами, несмотря на то, что был депутатом, предложил кандидатуру Сергея Кузяры для того, чтобы организовать схему закупки и транспортировки угля в Украину.

Владимир Демчишин и Петр Порошенко. Фото: УНИАН

Реклама

Медведчук утверждает, что министр энергетики Украины Владимир Демчишин занял этот пост как приближенный человек Порошенко.

"Так как до Демчишина эту должность занимал министр Продан, который не соглашался со схемой покупки угля на Донбассе, более того, противостоял и отстаивал схему покупки южноафриканского угля, которая была системной в то время в Украине и на взгляд специалистов, экспертов, была более выгодной и более качественной в Украине", – объяснил кум Путина.

По его словам, именно с помощью президента Украины, генерального прокурора Украины, министра внутренних дел давили на руководителя Минтопэнерго Владимира Зиневича. Проводили у него обыски. Дошло дело до ареста. С одной целью – необходимо было прекращение поставок южноафриканского угля. Это задача, которая стояла перед правохранителями. Как утверждает Медведчук, эту задачу выполняли по указанию президента Порошенко.

"Министр Демчишин, который пришел на смену непослушного, неуправляемого Продана, делал все необходимое, чтобы эта схема работала, как часы. Именно он назначал на должности руководителей Луганскугля и шахты им. Киселева представителей неконтролируемых территорий, регистрировал эти шахты для того, чтобы эти звенья были удобны как для поставки, так и реализации угля. И через этот механизм был реализован уголь", – добавил бывший нардеп.

Роль Гонтаревой

Валерия Гонтарева. Фото: НБУ

По данным Медведчука, Валерия Гонтарева – человек, который возглавляя НБУ, должна была открыть счета на неконтролируемой территории, в Донецке и Луганске. Такая задача ставилась для того, чтобы реализовать принцип безналичного расчета за отгружаемый уголь.

"Суть сводилась к тому, что по безналу производство оплаты выглядело бы более эффективным и прозрачным в плане возможности устранить любые коррупционные действия. Однако Гонтарева, которая взялась за выполнение этой задачи, почему-то через несколько дней отказалась, так как посчитала нужным или мотивировало это тем, что это является невозможным", – утверждает кум Путина.

Он добавил, что после того как Гонтарева отказалась открыть счета на территории Донецкой и Луганской (областей) для безналичных расчетов, было принято решение поставлять туда деньги, как оплату за добываемый уголь через систему инкассации, то есть инкассировать деньги, перевозить их с контролируемой на неконтролируемую территорию, что осуществлялось СБУ и непосредственно господином Василием Грицаком, который в то время был первым заместителем председателя СБУ и руководителем АТО.

"Может быть Гонтарева и сыграла на руку тому, чтобы через инкассирование денег было легче "рассчитываться", так как нал мог быть направлен на наполнение коррупционной составляющей. Таким образом, государственный аппарат, высшие должностные лица, возглавляемые господином Порошенко, организовали, наладили и реализовывали эту схему поставок угля с неконтролированной территории на территорию Украины", – добавил кум Путина.

По словам Медведчука, именно так действовал механизм закупки и реализации этого угля.

Читайте также: