Мэр Чернигова назвал виновного в том, что его не пустили в Польшу

Проезд для мужчин, в том числе для мэра Чернигова, закрыт / Коллаж "Сегодня"

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко сообщил, что пограничники не выпустили его из Украины в Польшу, ссылаясь на какие-то проблемы с документами. В официальном отказе значится другая причина.

Об этом Атрошенко сообщил на своей странице в Фейсбуке.

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Что известно

"Сегодня я не смог попасть в польский Жешув для подписания соглашения о партнерстве. Я направлялся туда в составе делегации из четырех человек. Кроме соглашения о партнерстве, у меня было запланировано выступление на сессии. Но мне не разрешили пересечь границу на таможенном пропускном пункте "Краковец". Вроде бы документы были не в порядке", – написал Атрошенко.

Он также отметил, что знает конкретного "заказчика".

"Произошедшее я связываю с политической атакой на меня со стороны одного из сотрудников Офиса Президента. Поэтому мне уже пытались запретить командировки в Давос. Я считаю, что это не что иное, как самодурство ответственных должностных лиц, таким образом желающих самоутвердиться и при этом превышающих свои служебные полномочия. Таким образом, они препятствуют моей профессиональной деятельности в пользу Чернигова, а главное – дискредитируют подобными действиями Президента, демонстрируя признаки телефонного права на границе", – резюмировал мэр.

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Владислав Атрошенко выложил фото решения об отказе о пересечении границы, где аргументацией являются законы о военном положении, а не какие-либо проблемы в документах черниговского градоначальника.

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