Мэр Харькова: Необходимости срочной эвакуации из города нет

Игорь Терехов заявил, что выезжать из Харькова необязательно. Фото: коллаж "Сегодня"

Мэр Харькова Игорь Терехов записал новое видеообращение к местным жителям. Городской голова заявил, что он и его команда остаются в городе, несмотря ни на что.

Об этом городской голова Харькова сообщил в своем Telegram-канале.

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По словам Терехова, необходимости в эвакуации нет, так как Харьков вооружен и готов к обороне.

Он отметил, что информация об эвакуации касалась только Лозовского и Барвенковского районов Харьковской области.

"Сегодня появилась информация об эвакуации в области. Я и команда мэрии в Харькове и работаем в полном объеме! Мы – выстоим! Мы – победим! Мы – сохраним Харьков!" – подчеркнул Терехов.

Российские войска нанесли более 50 ударов по Харьковской области, шестеро украинцев погибли

4 апреля российские войска нанесли 54 удара по Харьковской области. В результате погибли 6 человек и еще 9 получили ранения. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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По его словам, удары наносились из разных видов оружия дального действия: артиллерийские удары, минометные и танковые обстрелы, обстрелы из РСЗО.