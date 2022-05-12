Истерзанный, но не покоренный. Как выглядел Ирпень после освобождения от оккупантов (видео с дрона)

Мэр Ирпеня Александр Маркушин. Фото: коллаж "Сегодня"

В Ирпене Киевской области во время ожесточенных боев с российскими оккупантам было повреждено 70% зданий. Полностью разрушено 885 объектов города.

Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин в своем Telegram-канале.

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"Город-герой Ирпень – один из тех населенных пунктов Киевщины, которые испытали наибольшее разрушение в результате российских обстрелов жилого сектора и гражданской инфраструктуры. За месяц ожесточенных боев повреждено 70% города. 8651 городской объект поверхностно поврежден, 2738 объектов частично разрушены, 885 объектов полностью разрушены. На видео – как выглядит Ирпень после освобождения от рашистов", – говорится в сообщении.

Жизнь под оккупацией