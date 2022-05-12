Истерзанный, но не покоренный. Как выглядел Ирпень после освобождения от оккупантов (видео с дрона)

Мэр Ирпеня Александр Маркушин. Фото: коллаж "Сегодня"
В Ирпене Киевской области во время ожесточенных боев с российскими оккупантам было повреждено 70% зданий. Полностью разрушено 885 объектов города.
Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин в своем Telegram-канале.
"Город-герой Ирпень – один из тех населенных пунктов Киевщины, которые испытали наибольшее разрушение в результате российских обстрелов жилого сектора и гражданской инфраструктуры. За месяц ожесточенных боев повреждено 70% города. 8651 городской объект поверхностно поврежден, 2738 объектов частично разрушены, 885 объектов полностью разрушены. На видео – как выглядит Ирпень после освобождения от рашистов", – говорится в сообщении.
Жизнь под оккупацией
- Ирпень был оккупирован россиянами с первых дней полномасштабного вторжения войск России в Украину. За время оккупации, которая длилась почти месяц, российская армия повредила 71% зданий города, в частности учебные и медицинские заведения.
- Полностью освободить Ирпень почти после двух недель ожесточенных боев удалось военным.
- Власти города сообщили, что с 30 марта в Ирпене начали искать пропавших в результате войны людей и расчищать город от завалов. Кроме того, начали эвакуировать раненых и хоронить умерших.
- Ранее мы рассказывали, за сколько владельцы квартир в Ирпене готовы продать свою недвижимость во время войны и когда будет отремонтирован железнодорожный мост из Ирпеня в Киев.