Мэр Мариуполя призвал эвакуировать всех жителей из-за смертельной опасности

Вадим Бойченко призвал жителей Мариуполя покинуть город из-за опасности / Фото: Коллаж: Сегодня
В Мариуполе до конца 2022 года от болезней и без нормальных условий для жизни могут умереть более 10 тысяч человек. Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко, передает Telegram-канал Мариупольского совета.
"Оккупанты превратили Мариуполь в средневековое гетто. Так что смертность будет соответствующей. Без лекарств и медицинской помощи, восстановления водоснабжения и исправной канализации в городе последуют эпидемии. Сейчас большая часть населения – старики и больные люди. Без надлежащих условий смертность среди уязвимых категорий возрастет в разы", – сообщил градоначальник.
По его словам, часть мариупольцев из близлежащих поселков вернулась в город, потому что их не выпускают на территорию свободной Украины из-за жесткой системы фильтрации.
"Россияне продолжают геноцид, который начали 24 февраля. Наши люди в смертельной опасности. Поэтому нужна полная эвакуация города", – резюмировал он.
Ситуация в Мариуполе
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал: властям известно о том, что российские военные вывозят тела погибших жителей Мариуполя на территорию Старокрымского кладбища, где хоронят их в местах массового захоронения.
- Оккупанты создали фейки о массовых захоронениях в Мангуше, расположенном в 15 км от Мариуполя. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что россияне начали уничтожать следы преступлений, а российская пропаганда вместе с "официальными органами ДНР" выпустила серию "опровержений" о массовых захоронениях.
- "Азов" с начала полномасштабного наступления РФ уничтожил, по подтвержденным данным, 1157 единиц живой силы противника, еще 840 – по неподтвержденным данным.
- С завода "Азовсталь" в Мариуполе было эвакуировано более 300 гражданских лиц, в первую очередь женщин и детей. Готовится второй этап эвакуации, чтобы вывезти раненых и медиков.
- Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев пытается спасти военных, держащих оборону "Азовстали" в Мариуполе. Нарабатываются дипломатические варианты спасения украинских защитников. К этому процессу привлечены влиятельные страны.
- Военный эксперт Олег Жданов предположил, как дальше будут развиваться события в Мариуполе после эвакуации гражданского населения с "Азовстали".
- Украинские военнослужащие, которые держат оборону на территории завода, не могут подтвердить, что всех гражданских уже эвакуировали. На "Азовстали" много завалов, люди могут быть заблокированы.