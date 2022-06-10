Мэр Мариуполя выдал жуткий холерный прогноз для жителей

В Мариуполе может быть вспышка опасных инфекционных заболеваний. / Фото: Коллаж: Сегодня

Врачи и британская разведка предупредили о возможной вспышке опасных инфекционных заболеваний в оккупированном россиянами Мариуполе. Холера, дизентерия и другие заболевания могут стать причиной смерти тысяч мариупольцев уже к концу 2022 года.

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, отмечает Мариупольский городской совет.

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Что происходит

По словам мэра, эпидемическая ситуация в городе с каждым днем ухудшается.

"Массовые захоронения по всей территории города плюс дожди и повышение температуры воздуха. Как результат – массовый рост инфекционных заболеваний. Дизентерия, холера и другие опасные инфекционные болезни могут стать причиной гибели примерно 10 тысяч мариупольцев до конца года. Об этом сегодня говорят наши врачи и это подтверждает британская разведка", – заявил он.

Поэтому, как сообщил Вадим Бойченко, следует объединиться международным миссиям Красного Креста и ООН для создания устойчивых зеленых коридоров для начала массовой эвакуации людей из города.

Всемирная организация здравоохранения сообщала о том, что оккупированный российскими войсками Мариуполь может стать очагом возникновения эпидемии холеры, еще 18 мая. Мы писали о том, как защититься от холеры во время войны.

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Также ранее "Сегодня" отмечало, что оккупанты продолжают издеваться над жителями Мариуполя – в школе детей кормят несъедобной пищей.