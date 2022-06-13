Мэр Одессы объявил спецоперацию против русских названий в городе

Труханов не хочет ездить по улице Чапаева и Новомосковской / Коллаж "Сегодня"
В Одессе также решили избавиться от названий, которые связаны с Россией. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о необходимости переименования ряда улиц города и в первую очередь переименовать те, которые не связаны с историей города.
Об этом Труханов написал на своей странице в Фейсбуке.
Планы мэра
"Идет четвертый месяц кровопролитной войны с российскими оккупантами. День за днём украинцы отстаивают своё право жить в свободной и независимой стране. И с каждым днём слова "братский народ" выглядят всё лицемернее и циничнее", – написал Труханов.
Градоначальник предлагает переименовать улицы, которые "никак не связаны с историей Одессы" (в частности, улицы Новомосковская, Бородинская, Курская, Воронежская, Чапаева).
"Считаю, что такие улицы как Новомосковская, Бородинская, Курская, Воронежская, Чапаева и другие должны быть переименованы! Наряду с этим, в соответствии с Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", должны быть переведены на украинский язык названия 24 одесских улиц. Далее, в рамках Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", должны получить новые названия ещё 19 одесских улиц", – сообщил мэр Одессы.
Сообщается, что перечень улиц будет вынесен на заседание историко-топонимической комиссии. Окончательное решение, безусловно, будут принимать депутаты городского совета на сессии.
Обстановка
- На черноморском пляже под Одессой 11 июня мужчина погиб, подорвавшись в море на мине.
- 31 мая на побережье Одесской области вынесло морскую якорную мину.
- На сегодняшний день для Одессы, кроме дистанционных ракетных ударов, угрозы нет. Есть вопрос "зеленых коридоров" для вывоза продовольствия с одесских портов.
- 4 июня по Одесской области утром россияне нанесли ракетный удар крылатой ракетой воздушного базирования. Самолеты стратегической авиации произвели пуск Х-59.