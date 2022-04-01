Министр обороны Британии опубликовал снимок украинских военных на обложке в Twitter (фото)

Министр обороны Великобритании поддержал ВСУ. / Фото: Коллаж: Сегодня
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сменил обложку в Twitter. Теперь на нем фотографии украинских военных.
Изображения можно увидеть на странице в Twitter британского министра
Как сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ", на фото – ребята из 28 ОМБР имени Рыцарей Зимнего Похода, сделанное в Одессе.
Страница Бена Уоллеса в Twitter. Фото: скриншот
Поддержка Великобритании
- Начальник Штаба обороны Великобритании Энтони Радакин заявил, что план президента РФ Владимира Путина по захвату Украины провалился. По его мнению, глава государства-агрессора уже проиграл.
- Радакин считает, что Путина ввели в заблуждение по поводу эффективности ВС РФ. Он добавил, что Россия выводит войска, несмотря на то, что их атакуют ВСУ.
- В то же время, Великобритания первая согласилась стать гарантом безопасности для Украины.
- Договора между Украиной и Россией о прекращении огня недостаточно для того чтобы Великобритания отменила антироссийские санкции. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.
- Кроме того, 31 марта Великобритания ввела санкции против 14 российских пропагандистов и государственных СМИ, распространяющих лживую информацию о вторжении РФ в Украину.