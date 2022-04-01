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Министр обороны Британии опубликовал снимок украинских военных на обложке в Twitter (фото)

Инна Собора
1 апреля, 11:06
Британия таким образом снова выразила поддержку ВСУ в войне с Россией

Министр обороны Великобритании поддержал ВСУ. / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сменил обложку в Twitter. Теперь на нем фотографии украинских военных.

Изображения можно увидеть на странице в Twitter британского министра

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Как сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ", на фото – ребята из 28 ОМБР имени Рыцарей Зимнего Похода, сделанное в Одессе.

Страница Бена Уоллеса в Twitter. Фото: скриншот

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Поддержка Великобритании

  • Начальник Штаба обороны Великобритании Энтони Радакин заявил, что план президента РФ Владимира Путина по захвату Украины провалился. По его мнению, глава государства-агрессора уже проиграл.
  • Радакин считает, что Путина ввели в заблуждение по поводу эффективности ВС РФ. Он добавил, что Россия выводит войска, несмотря на то, что их атакуют ВСУ.
  • В то же время, Великобритания первая согласилась стать гарантом безопасности для Украины.
  • Договора между Украиной и Россией о прекращении огня недостаточно для того чтобы Великобритания отменила антироссийские санкции. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.
  • Кроме того, 31 марта Великобритания ввела санкции против 14 российских пропагандистов и государственных СМИ, распространяющих лживую информацию о вторжении РФ в Украину.