Министр обороны Британии опубликовал снимок украинских военных на обложке в Twitter (фото)

Министр обороны Великобритании поддержал ВСУ. / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сменил обложку в Twitter. Теперь на нем фотографии украинских военных.

Изображения можно увидеть на странице в Twitter британского министра

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Как сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ", на фото – ребята из 28 ОМБР имени Рыцарей Зимнего Похода, сделанное в Одессе.

Страница Бена Уоллеса в Twitter. Фото: скриншот

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