Мины даже в детских кроватках: глава Харьковской ОВА предупредил жителей об опасности

В Харьковской области идет разминирование территорий / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харьковской области враг отступая заминировал дворы, детские садики, лесополосы и дороги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Прошедшие сутки враг не наносил ударов по Харькову, сосредоточил внимание на позициях ВСУ и по общинам области. От обстрелов страдают: Чугуев, Дергачи, Золочев, Лозовая и другие. "Отступая, враг заминировал абсолютно все: дворы, детские садики, детские кровати даже, лесополосы, обочины дорог. Продолжается тщательная работа по разминированию. Она требует определенного времени. Прошу до официальных сообщений воздержаться от возвращения", — обратился он к жителям Харьковской области.

Также Синегубов отметил, что враг продолжает обстреливать освобожденные населенные пункты, причем стараются попасть в гражданские автомобили и автобусы.

Реклама

Ситуация в Харькове

Украинское контрнаступление к северо-востоку от Харькова значительно продвинулось вперед и, вероятно, в ближайшие дни или недели продвинется к границе с Россией.

Вооруженные силы Украины отбросили от Харькова российских оккупантов. Но при этом войска РФ пытаются продвинуться на Донбасс. Они перенаправляют туда все свои силы.

Эксперты отмечают, что наступление ВСУ, вероятно, направлено на то, чтобы вытеснить российские войска из зоны действия артиллерийского огня Харькова и выйти на границу Белгородской области РФ.

Реклама

В то же время оккупанты продолжают обстреливать ракетами объекты критической инфраструктуры Харьковской области.