Монастырский: Идут переговоры об обмене 169 военных Нацгвардии, попавших в плен на ЧАЭС

Украина ведет переговоры с РФ по обмену пленными/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украина ведет переговоры с российскими оккупантами об обмене 169 военнослужащих Нацгвардии Украины, которые попали в плен на ЧАЭС.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

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"Чернобыль – это трагическая страница нашей истории. Мы, к сожалению, должны констатировать, что там попали в плен 169 военнослужащих Нацгвардии. Сегодня часть из них, по нашей информации, находится на территории Республики Беларусь, часть – в России. Мы были на месте, где их удерживали. Это подземелье без света, без возможности нормально общаться. У них изъяли все средства связи, когда они находились там. И потом их увезли. Какова их судьба, к сожалению, сказать не могу. Ведутся переговоры об их обмене. Но мы понимаем, что это будет возможно только после окончания активной фазы боевых действий", — отметил Монастырский.

Оккупанты захватили в плен британского добровольца

Британский доброволец Эйден Аслин, воюющий в Украине, был захвачен в плен российскими войсками в осажденном Мариуполе.

28-летний Аслин в Twitter утром 12 апреля сообщил, что его подразделение, в котором есть и другие иностранные добровольцы, было вынуждено сдаться из-за того, что у него закончились продовольствие и боеприпасы.

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