"Мы для них папы и мамы": в больнице Тодурова спасли брошенных новорожденных из Сум

В Институте сердца спасли маленьких детей войны / Коллаж "Сегодня"

В киевском Институте сердца МОЗ Украины сейчас находятся четверо больных малышей, от которых отказались родители. Они могли погибнуть в прифронтовых Сумах, однако волонтеры и столичные врачи не дали этому случиться.

Историю спасения этих детей рассказал известный врач, кардиолог Борис Тодуров в интервью Владимиру Полуеву на канале "Украина 24".

Реклама

Вопреки обстоятельствам

"Неделю назад мы забрали четверых новорожденных из дома малютки на линии фронта в Сумах. Волонтеры их вывезли с докторами скорой помощи. Привезли этих детей в крайне тяжелом состоянии. Мы их оставили у себя, не стали переправлять на Западную Украину, поскольку детям от одного до четырех месяцев. Они совсем маленькие и дорога до Львова занимает больше суток – они бы ее, конечно, не пережили. Поэтому до сих пор эти дети у нас. Мы сейчас для них папы и мамы. У них нет своих родителей. Это откозняки. Некоторые из них с пороками. Они остались сегодня здесь как дети полка", – рассказал Борис Тодуров.

В целом сегодня клиника оперирует не только экстренных больних, но и вернулась к плановым операциям. В день проходит 3-4 операции.

Работа во время войны

Знаменитый кардиолог рассказал, как им удалось быстро наладить работу в условиях военного времени и подготовиться к возможным бомбардировкам.

Реклама

"Первые две недели нам всем пришлось жить в подвале. Мы оборудовали такое импровизированное бомбоубежище – у нас сухой вентилируемый подвал. Мы сделали альтернативный источник воды на всякий случай. Запаслись несколькими генераторами, потому что нам нужно было обеспечивать операционную, реанимацию, на крайний случай какие-то отделения. Обязательно нам нужно было обеспечить отделение переливания крови, где хранится в холодильниках низкой заморозки большое количество плазмы, крови. При помощи волонтеров мы обеспечили себя продуктами длительного хранения на три месяца. И вот буквально за первую неделю мы подготовились к длительной автономной работе. Все это поддерживается в рабочем состоянии до сих пор", – рассказал директор Института сердца.

Тодуров рассказал, что в первой же день войны на пятиминутке он объявил, что весь коллектив – военнообязанные и остаются на рабочих местах. Однако после первых ракетных обстрелов Киева было решено младший медицинский персонал с детьми эвакуировать.

"Оставили рабочий костяк. И немного развязали себе руки, потому что в первые дни в подвале больницы жили около 40 детей и нам было очень сложно это все контролировать", – отметил Тодуров.

Реклама

Обстановка в Киеве