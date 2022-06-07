Мы не сдались России и вытесняем армию захватчиков – Зеленский

Владимир Зеленский восхитился смелостью украинских защитников. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина проявила чрезвычайную смелость – мы не сдались Российской Федерации. Украинские защитники продолжают вытеснять оккупантов с нашей территории. В подтверждение своих слов глава государства показал новые фото воинов ВСУ.

Соответствующие снимки Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.

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"Украина проявила чрезвычайную смелость. Мы не сдались России. Мы остановили и постепенно вытесняем с нашей территории армию захватчиков, недавно считавшуюся второй по силе в мире. Никто не ожидал от украинцев смелости такого масштаба. Но этот масштаб есть. И это свойство нашего характера – готовность бороться за свободу и за наши ценности", – написал президент.

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ВСУ мужественно защищают Украину. Фото: Oleg Palchyk, Esteban Biba, Finbarr O'Reilly

Зеленский рассказал, сколько ВСУ отбили у оккупантов населенных пунктов

С начала полномасштабного вторжения украинские военные смогли отбить у оккупантов уже 1017 населенных пунктов, 2603 еще предстоит освободить. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к народу и политикам Люксембурга.

По его словам, российские войска зашли в 3620 населенных пункта, сейчас под их контролем находится 20% территории Украины.

"Российские войска зашли в 3 тысячи 620 населенных пунктов Украины. 1017 из них уже удалось освободить. Еще 2 тысячи 603 – предстоит освободить. На сегодня под контролем оккупантов находится около 20 процентов нашей территории. Около 125 тысяч квадратных километров. Это гораздо больше, чем площадь всех стран Бенилюкса вместе взятых. Около 300 тысяч квадратных километров загрязнены неразорвавшимися минами и снарядами. Около 12 миллионов украинцев стали внутренними переселенцами. Более 5 миллионов – это, прежде всего, женщины и дети – уехали за границу", – рассказал президент.

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