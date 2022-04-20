Подоляк: мы вернем всех депортированных в РФ украинцев

Михаил Подоляк (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Украина готовится к переговорам с Российской Федерацией о возвращении депортированных с оккупированных территорий украинцев. Процесс будет проходить одновременно с переговорами по обмену пленными.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "НВ".

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"Мы всех заберем. Это не вопрос. Мы заберем всех своих граждан, все наши вернутся в Украину. Нет никакой РФ – это страна, которая уже навсегда будет страной-изгоем. Точка. Там нельзя будет жить, делать карьеру, учиться", – сказал он.

По словам Подоляка, депортированные в Россию украинцы не смогут чувствовать себя комфортно, поскольку "наши граждане точно из совершенно иного ценностного измерения". Он также подтвердил, что готовятся переговоры об их возвращении в страну.

"Сейчас готовимся. Это на уровне (вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции – Ред.) Верещук. Готовимся говорить об обмене пленными в целом, в частности, по возвращению наших граждан. Планы есть, но надо юридически все подготовить, потому что это же россияне – с ними невозможно говорить просто по-человечески, надо с ними говорить чисто юридически", – добавил он.

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Ранее мы сообщали, что оккупанты принудительно вывезли в Россию полмиллиона украинцев.

Также напомним, мэр Мариуполя рассказал, сколько жителей города оккупанты вывезли в Россию и "ДНР".