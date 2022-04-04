"Мы вместе должны остановить этих неадекватных людей": Зеленский обратился к парламенту Румынии

Владимир Зеленский обратился к парламенту Румынии / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту Румынии. Видео опубликовал Офис президента.

Зеленский рассказал о своем визите в освобожденные города Киевской области, с территорий которых украинские военные выгнали российских оккупантов. Он показал видео с последствиями того, что россияне делали на территории Украины с украинскими людьми.

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"Название нашего города Буча теперь навсегда вошло в мировую историю. В историю военных преступлений. В историю истребления людей. По состоянию на это время известно более трехсот замученных, расстрелянных или иначе убитых мирных людей в Буче. Обычных жителей обычного города рядом с Киевом. Им связывали руки за спиной, убивали выстрелом в затылок или в глаза, убивали прямо на улицах... Давили военной техникой гражданские автомобили... С людьми! Насиловали женщин и девочек... И это только началось расследование. Еще собраны не все показания. Еще обнаружены не все захоронения. Еще не осмотрены не все подвалы, в которых российские военные пытали людей. Есть все основания предполагать, что количество убитых жителей Бучи и других украинских городов рядом будет значительно больше, чем то, что мы знаем сегодня", – рассказал он.

Зеленский также отметил, что именно в тот день, когда мир увидел ужасы Бучи, на сайте российского государственного агентства "РИА Новости" была опубликована статья с обоснованием геноцида украинцев под красноречивым названием "Что Россия должна сделать с Украиной". По словам президента, это одно из доказательств для будущего трибунала против российских военных преступников.

"В статье описывается четкий и просчитанный порядок уничтожения всего, что делает украинцев украинцами, и самих наших людей. Тех, кого не удастся сломать и покорить. Сказано, что нужно провести "деукраинизацию" и "деевропеизацию" Украины. Сказано, что даже название нашей государства нужно стереть. Фактически сказано, что гибель наибольшего числа наших людей в войне только приветствуется. Хочу еще раз подчеркнуть: это сайт государственного информационного агентства России, на котором в условиях открытой государственной цензуры может быть опубликовано только то, что соответствует официальной идеологической позиции по войне против Украины. То, что не соответствует такой позиции, просто не прошло бы цензуру", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что россияне даже не прячутся, а открыто говорят о целях вторжения на территорию Украины. И если бы армия Украины не сдержала российские войска, они бы сделали то же, что сделали в Буче, но на всей территории Украины.

Зеленский рассказал, что россияне убивали учителей, активистов, людей, у которых дома нашли украинскую символику. Он назвал две причины, почему РФ не скрывает своей цели.

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"Первую вы поймете очень хорошо. В 1989 году наконец-то завершил свою жизнь Николае Чаушеску. Долгие годы было понятно, что этот человек потерял адекватность. Было понятно, что он, его жена, окружение, его "Секуритате" тянут вашу страну и людей вниз – к страданиям, к бедности, к изоляции не просто от всего мира, а от всего передового, что есть в мире. Тот режим держался только на запугивании, на репрессиях, на жесткой силе и на обмане. Ничего светлого в нем не было. Румынский народ восстал и защитил себя, спас себя. Свергнув неадекватную власть. Ибо это был единственный путь. Чаушеску, его жену, окружение, его Секуритате невозможно было ни в чем убедить. Так же невозможно убедить сейчас в России и тех, кто пропагандирует войну. Кто отдает преступные приказы. Кто разрабатывает планы геноцида украинского народа и уничтожения украинского государства. Эти люди – неадекватны. Они потеряли всякую связь с реальностью и готовы пожертвовать миллионами жизней для того, чтобы реализовать свои сумасшедшие идеи", – сказал он.

Вторая причина того, что в России открыто призывают к геноциду и почему возможны такие преступления оккупантов, которые весь мир увидел в Буче, по словам Зеленского, – это уверенность российских чиновников, что европейские лидеры будут слабыми, а народы не смогут защитить свои ценности.

"Мы вместе должны остановить этих неадекватных людей, которые привыкли к безнаказанности и поэтому решили, что им позволено абсолютно все. Мы вместе должны остановить тех, кто хочет геноцида в Европе. Почему мы должны сделать это вместе? Каждый из вас понимает, что Украина – не последняя цель российской агрессии. Войска оккупантов упрямо пытаются обойти наш город Николаев, чтобы попытаться захватить Одессу. А от Одессы один шаг – и уже в Молдове. Российские государственные пропагандисты давно говорят о том, что Молдова также является целью для российской экспансии. Поэтому оборона украинцами собственного государства является фундаментальной предпосылкой безопасности и независимости для Молдовы. А значит, предпосылкой мира во всем большом регионе Дуная", – сказал он.

Президент подчеркнул, что сейчас на территории Украины решается судьба всей восточной и центральной Европы, Черноморского региона, и именно поэтому Европа должна защитить Украину. По его словам, нынешних санкций уже недостаточно.

"Россия должна искать мира с Украиной и со всей Европой. Для этого Россию следует лишить всех ресурсов. Прежде всего финансовых и экономических. Евросоюз должен наконец-то принять принципиальное решение и закрыть порты для российских судов. Остановить транзит товаров и любую экономическую активность с Россией. Ограничение потока денег за российские энергоносители не имеет альтернатив. Каждый политик демократического мира должен защищать необходимость предоставления Украине всего нужного оружия. Ведь именно на поле боя решается, кто же выйдет победителем в этой войне – свобода или тирания", — сказал Зеленский.

Он сообщил, что сегодня договорился с Евросоюзом о предоставлении финансовой и технической поддержки следственной группе совместных усилий Евроюст (EUROJUST), государств-членов ЕС и Международного уголовного суда. Зеленский призвал Румынию принять участие в инициативах, которые помогут сдержать агрессию и возобновить Украину. Он предложил стране взять шефство над каким-нибудь регионом, городом или отраслью.

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"Как только ситуация это позволит, я хочу начать с вами диалог о новом всеобъемлющем соглашении, которое гарантирует абсолютную защиту и развитие нашим национальным меньшинствам – украинскому сообществу в Румынии и румынскому сообществу в Украине", – добавил Зеленский.

Он также поблагодарил Румынию за убежище для украинских беженцев от войны.

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