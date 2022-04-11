На Днепропетровщине ВСУ сбили российский самолет, летевший из Донбасса – Лукашук

Украинские защитники в очередной раз сбили самолет оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что в регионе 11 апреля был сбит вражеский самолет, летевший со стороны Донбасса. При этом в целом на Днепропетровщине день был мирным.

Об этом Лукашук сообщил на своей странице в Facebook.

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Какая ситуация в Днепропетровской области?

В одном из сел Синельниковского района на границе с Запорожской областью спасатели разминируют поля, на которые оккупанты выпустили кассетные мины. Подразделения ГСЧС работали не один час, уже обезвредили 150 взрывоопасных предметов. Специалисты продолжат работу завтра, 12 апреля.

"Также на подлете в Днепропетровскую область сегодня был сбит вражеский самолет, летевший со стороны Донбасса. Слава нашим военным, которые хранят небо над Украиной!" – написал Лукашук.

По его словам, в целом на Днепропетровщине сегодня, 11 апреля, был мирный день. Область продолжает принимать грузы с гуманитарной помощь, а также встречают переселенцев. Областной совет вместе с областной военной администрацией делает все для того, чтобы люди были обеспечены крышей над головой, продуктами питания и медикаментами.

По Днепропетровской области ночью оккупанты нанесли три ракетных удара

Российские военные трижды обстреляли Днепропетровскую область. Об этом сообщает глава Днепропетровской области Валентин Резниченко.

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"Для нашей области это была эпоха антирекордов. Сирены практически каждый час. И, к сожалению, есть "прилеты" в разных районах", – говорится в сообщении.