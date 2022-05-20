На Донбассе оккупанты продолжают атаки: как ВСУ покрошили их технику

Вдоль всей полосы обороны на Донецком и Луганском направлениях враг применяет боевую авиацию / Коллаж "Сегодня"

В Донецкой и Луганской областях армия России попыталась прорвать оборону ВСУ, однако несла потери как в небе, так и на земле. Ни одна атака оккупантов не завершилась удачей.

Об этом говорится в свежей сводке штаба Группировки Объединенных сил.

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Что известно

Вдоль всей полосы обороны на Донецком и Луганском направлениях враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 83 гражданских объекта из них: 72 жилых дома, две школы, общежитие, собор Свято-Успенской Святогорской лавры, два магазина, ангар с семенами подсолнечника и ряд хозяйственных и складских помещений. В результате погибли по меньшей мере четыре гражданских лица, еще пятеро получили ранения.

Потери врага

В целом бойцы Группировки Объединенных сил отразили 20 мая 11 атак врага. Наши военные уничтожили:

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восемь танков;

три артиллерийские системы;

десять единиц боевой бронированной техники;

три специальных бронированных автомобиля;

шесть единиц автомобильной техники;

аппарат типа Орлан-10;

оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс "ZALA".

Обстановка

Советник министра МВД Антон Геращенко сообщил, что защитники "Азовсталь" показали всему миру пример героизма. Они в нечеловеческих условиях вели бои почти три месяца и вынуждены были проводить ампутации конечностей раненым побратимам без какой-либо анестезии.

Объект в Николаевской области с аммиаком стал одной из целей армии РФ, которая 12 мая выпустила по Украине уже около десяти ракет.

В Харьковской области в городе Лозовая армия Владимира Путина нанесла ракетный удар по дому культуры, которое недавно открылось после реконструкции.

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Днем 20 мая Россия нанесла очередной ракетный удар по Одесской области с применением авиации. В результате атаки был разрушен пляжный туалет.