На Донбассе ВСУ отбили восемь атак врага и уничтожили вражескую технику

Украинские защитники уничтожили 3 танка, 8 артиллерийских систем. Коллаж "Сегодня"

В течение текущих суток, 6 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили восемь атак врага на Донецком и Луганском направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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"Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам", – говорится в сообщении.

В частности украинские защитники уничтожили три танка, восемь артиллерийских систем (из них 4 РСЗО), семь единиц боевой бронированной техники, три единицы специальной инженерной и один автомобиль врага.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили семь беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

В Пентагоне назвали причины провала наступления РФ на Донбассе

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал, почему продвижение российских войск на Донбассе и на юге Украины было неравномерным.

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По его словам, в целом в Пентагоне не думают, что РФ решила свои проблемы с логистикой и поддержкой.

Кирби также отметил и ожесточенное украинское сопротивление.

Третья причина, по его словам, это погодные условия.

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Кроме того, оккупанты до сих пор не преодолели проблемы лидерства и сплоченности подразделений.

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