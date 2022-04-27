На Донбассе ВСУ уничтожили около 70 единиц техники оккупантов

ВСУ уничтожают оккупантов/Фото: ООС, коллаж: "Сегодня"

В течение суток 26 апреля военные группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак российских оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе ООС.

Реклама

Подробности

Украинские защитники на Донбассе уничтожили 9 танков, 11 артиллерийских систем, 4 единицы специальной техники, 14 единиц бронированной, 3 боевых бронированных машин, 3 единицы специальной инженерной техники, 16 единиц автомобильной, 4 топливозаправщика и одну зенитную установку.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

В Херсонской области партизаны уничтожили десятки оккупантов

Несмотря на почти двухмесячную оккупацию в Херсонской области действуют неизвестные партизаны, которые регулярно наносят ущерб армии Российской Федерации.

Реклама

"Я уверен, что каждый украинец у нас герой, потому что вот уже два месяца они сопротивляются на территории Херсона. Я знаю, что в Херсонской области люди сопротивляются. 80 оккупантов партизаны там уже уничтожили. Это – герои!", – рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Также Виталий Ким отметил, что 26 апреля оккупанты проводили обстрелы по Николаевской области, однако пока неизвестно, что в итоге было разрушено. При этом наши силы готовы наступать, однако пока продолжают проводить мероприятия по защите региона.

"Мы хотим сами наступать. Мы готовимся к защите, если мы проиграем на передней линии. Но мы готовимся и наступать, и защищаться. Ситуация не такая, что все пропало. Мы готовимся к самому наихудшему сценарию всегда. А настроение у нас – позитивное", – сказал чиновник.

Читайте также