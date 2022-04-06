На Мариуполь сбрасывают фосфорные бомбы, а в Луганской области идут жестокие бои. Что произошло в Украине 6 апреля

Россия продолжает беспощадно уничтожать Мариуполь / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
В среду, 6 апреля, на луганском и донецком направлении продолжались ожесточенные бои. Сопротивлялся оккупантам Мариуполь, по которому армия международного преступника Владимира Путина начала выпускать фосфорные бомбы. Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью турецкому каналу, в ходе которого рассказал о преступлениях против человечности, которые совершают в нашей стране солдаты армии России.
Портал "Сегодня" выбрал самое важное, что произошло за сегодняшний день в Украине.
Атака на Луганскую область
Луганская область остается одним из главных направлений, где российские оккупанты пытаются прорвать оборону вооруженных сил Украины и продвинуться вглубь нашей страны.
Согласно заявлению главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, войска Российской Федерации обстреливали из артиллерии Северодонецк. В городе горели 10 многоэтажек, есть погибшие.
Поскольку в регионе сохраняется опасная обстановка, жителей Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного, Попасной и Горского власти попросили срочно эвакуироваться. Отмечается, что российские оккупанты хотят уничтожить железную дорогу.
Сводка Генштаба
Согласно вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, враг продолжает подготовку к наступательной операции на востоке Украины, чтобы установить полный контроль на территории Донецкой и Луганской областей.
На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков. В основном в ночное время российские оккупанты производят обстрелы города с использованием реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов. Однако мэр городе не считает, что в данный момент стоит эвакуироваться из Харькова.
По состоянию на вечер 6 апреля, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал список потерь, которые понесли российские войска на войне в Украине. Официально считается, что в нашей стране уже погибли 18 600 солдат России. Правда, в Киеве отмечают, что цифра может быть заниженной, поскольку есть проблемы с учетом уничтоженных врагов в местах ведения боев.
Мариуполь держится
Россия продолжает попытки по уничтожению Мариуполя и захвату выжженной земли там. Замкомандира полка "Азов" Святослав Паламарь в своем ежедневном видеообращении сообщил, что на их позиции оккупанты начали сбрасывать фосфорные бомбы. Тем не менее, борьба за город продолжается, а также происходит регистрация браков бойцов "Азова" с украинками.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заверил, что каждый день выходит на связь с защитниками Мариуполя и знает о реальной ситуации в городе-герое.
Мариупольский писатель Иван Богдан сообщил об обнаружении документа, который свидетельствует, что российские оккупанты вынашивают план штурма города в форме ВСУ.
Интервью турецким СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью турецкому каналу Habertürk объяснил, почему российских солдат можно считать нацистами, что из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину больше всего пострадало русскоязычное население нашей страны и что в ходе вторжения оккупанты совершили множество военных преступлений.
"Они знают, что они нацисты. Они давно распространяют эту информацию по поводу украинцев. Они не смогут оправдать то, как относятся к уничтожению нашей нации и всего, что нам близко. И они нашли себе нарратив, что у нас есть какие-то нацисты, которые уничтожают все русское. Но есть факт – война на нашей территории и братские могилы украинцев. И Россия пришла сюда войной. Посмотрите, что происходит в Мариуполе, что произошло в Харькове, Мелитополе, Бердянске", – сказал президент Украины.
Эвакуация
- 6 апреля удалось эвакуировать 4892 человека. Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах в Запорожье доехали 3686 человек. Из них 1171 человек – из Мариуполя и 2515 человек из городов Пологи, Васильевка, Бердянск, Мелитополь и Гуляйполе.
- Из Запорожья сегодня выехала колонна из 11 автобусов для эвакуации жителей Мелитополя и Токмака. Автобусы сейчас находятся в городе Васильевка и продолжат движение завтра утром.
- Также завтра из Запорожья отправятся автобусы для эвакуации людей из города Бердянск.
- По Луганской области: из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и поселка Горное эвакуировано 1206 человек, об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.