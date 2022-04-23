На Пасху опасность будет сохраняться — Геращенко

Антон Геращенко предупредил, что российские военные усилят атаки 24 апреля / Фото: Коллаж: Сегодня

Чувствовать себя в безопасности на Пасху украинцы не смогут, поскольку оккупанты не уважают ни христианских праздников, ни прав человека. В этом убежден советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Об этом он рассказал журналистам Людмиле Добровольской и Максиму Сикоре специально для проекта "Украина вместе" в эфире YouTube-канала "Украина 24".

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"Нельзя быть в покое в праздник. Оккупанты бьют ракетами по всей территории Украины. Единственный путь – это уничтожать оккупантов и их технику. Пока их нога будет в Украине, у нас будет опасно", — подчеркнул советник главы МВД.

Он отметил, что данных о том, планируют ли российские захватчики бомбить украинские храмы, у украинской разведки нет. Впрочем, по мнению Геращенко, опасность остается именно потому, что это Пасха. Несмотря на прямые боевые действия, оккупанты проводят информационно-психологическую операцию. Ее целью является устрашение украинцев.

"Раздувается ненависть и страх. Прямых фактов, что россияне планируют наносить удары по храмам, у меня нет. Но это возможно. Поэтому на вопрос, будет ли безопасно в Украине на праздники, ответ – нет, у нас начиная с 24 февраля – опасно", – объяснил Геращенко.

Опасные места в Украине

Советник министра внутренних дел отметил, что государство не способно обеспечить при посевной безопасность аграриев на линии столкновения и в прилегающих к нему районах.

"Оккупанты заложили кучу мин, поэтому наши трактористы очень рискуют, работая на полях", — подтвердил он.

Геращенко также добавил, что с оккупированных территорий вообще следует выезжать по любому случаю, ведь оккупанты угрожают убивать местных фермеров, заставляя их сеять в пользу РФ.

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"Считаю, там вообще нужно ограничивать государственную деятельность, чтобы не подвергать людей опасности", — уточнил советник главы МВД.

Геращенко рассказал, что на следующей неделе Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обнародует карту разминирования в освобожденных Житомирской, Киевской, Сумской и Черниговской областях.

Кроме того, Антон Геращенко напомнил, что в Украине уже начал работать механизм, который позволит со временем компенсировать не только разбитые врагом здания, но и украденную оккупантами технику.

"Для этого необходимо зайти в "Дію" и заполнить там соответствующую форму-анкету, указав, что именно было повреждено. Уже 96 тысяч украинцев это сделали", — отчитался Геращенко.

Компенсация будет происходить за счет замороженных на международных счетах сотен миллиардов долларов РФ, сказал он.

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"Мы победим, враг будет разбит. Победа будет за нами!" – убежден советник главы МВД.

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