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Невероятная скорость! Под Киевом показали работу "летающих саперов"

Эксклюзив
Игорь Серов
18 июня, 07:06
В Украине планируют начать масштабное разминирование с помощью дронов

Дрон-сапер сканирует гектар за 20 минут. Фото Игоря Серова, "Сегодня"

Американские дроны помогут украинским саперам быстрее обычного разминировать территории. Как известно, сейчас в Украине заминировано около 300 тыс. кв. км, это почти половина страны. По самым оптимистическим прогнозам, на разминирование такой площади существующими методами, проще говоря, с помощью обычных миноискателей, уйдет до десяти лет. Об этом не раз заявляли в МВД и ГСЧС, уточняя, что один день минирования территорий противником это 30 дней разминирования нашими специалистами.

Накануне под Киевом технические специалисты показали, на что способны "летающие саперы", которые могут ускорить процесс в несколько раз. Корреспондент "Сегодня" увидел, как работают эти аппараты, созданные по новейшим западным технологиям.

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Принцип их работы такой: в воздух поднимается беспилотник с висящим под ним магнитометром. Последний внешне похож на гирю, которая присоединена к дрону кабелем. Именно эта "гиря", пролетая над определенным участком, и обнаруживает на земле и в земле мины, снаряды и прочие боеприпасы.

"У них много перспектив. Конкретно на этих дронах установлены датчики, способные выявлять мины. Есть магнитометр, с помощью которого выявляют металл в грунте, есть гиперспектральная камера, которая показывает на карте другие материалы, находящие в грунте. Подобные дроны используются в других странах для поиска минералов, для составления карт пролегания труб", сообщил нам руководитель компании-производителя Кэмерон Челл.

Испытание дронов-саперов. Фото Игоря Серова, "Сегодня"

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Как мы выяснили, цена оборудования достаточно высока от 70 до 100 тыс. долларов, поэтому Украина пока не закупала такие дроны. Но, как уже заявили в Раде, есть шанс получить их в качестве "гуманитарки".

Чтобы обследовать 1 га, дрону необходимо около 20 минут. После этого искусственный интеллект составляет карту, благодаря которой саперы смогут обезвредить смертоносные предметы. Еще один дрон (меньшего размера) в состоянии снимать на камеру местонахождение боеприпасов. Оба аппарата напоминают больших летающих роботов и в состоянии в десятки раз ускорить процесс разминирования. После того, как они отсканировали территорию, на составление минной карты понадобятся еще сутки, после чего саперы смогут относительно безопасно начать разминирование.

Такие дроны в Украине еще не использовались, пояснил нам глава комитета Рады по вопросам экологической политики Олег Бондаренко.

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"Надеюсь, что благодаря нашему сотрудничеству (с западными партнерами Авт.), будем их использовать. Думаю, Украина будет их и закупать, и получать как гуманитарную помощь. Будем просить, чтобы какую-то часть нам давали в виде гуманитарной помощи, конечно, будем закупать. Как показало себя это оборудование? Мы еще не увидели окончательного результата. Когда увидим итог, будем оценивать. Но то, что мы видим, выглядит достаточно хорошо", сказал нам Бондаренко.

Ранее мы сообщали о том, в каких регионах находят больше всего мин и как россияне минировали бытовую технику под Киевом.