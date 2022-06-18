Невероятная скорость! Под Киевом показали работу "летающих саперов"

Дрон-сапер сканирует гектар за 20 минут. Фото Игоря Серова, "Сегодня"

Американские дроны помогут украинским саперам быстрее обычного разминировать территории. Как известно, сейчас в Украине заминировано около 300 тыс. кв. км, это почти половина страны. По самым оптимистическим прогнозам, на разминирование такой площади существующими методами, проще говоря, с помощью обычных миноискателей, уйдет до десяти лет. Об этом не раз заявляли в МВД и ГСЧС, уточняя, что один день минирования территорий противником – это 30 дней разминирования нашими специалистами.

Накануне под Киевом технические специалисты показали, на что способны "летающие саперы", которые могут ускорить процесс в несколько раз. Корреспондент "Сегодня" увидел, как работают эти аппараты, созданные по новейшим западным технологиям.

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Принцип их работы такой: в воздух поднимается беспилотник с висящим под ним магнитометром. Последний внешне похож на гирю, которая присоединена к дрону кабелем. Именно эта "гиря", пролетая над определенным участком, и обнаруживает на земле и в земле мины, снаряды и прочие боеприпасы.

"У них много перспектив. Конкретно на этих дронах установлены датчики, способные выявлять мины. Есть магнитометр, с помощью которого выявляют металл в грунте, есть гиперспектральная камера, которая показывает на карте другие материалы, находящие в грунте. Подобные дроны используются в других странах для поиска минералов, для составления карт пролегания труб", – сообщил нам руководитель компании-производителя Кэмерон Челл.

Испытание дронов-саперов. Фото Игоря Серова, "Сегодня"

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Как мы выяснили, цена оборудования достаточно высока – от 70 до 100 тыс. долларов, поэтому Украина пока не закупала такие дроны. Но, как уже заявили в Раде, есть шанс получить их в качестве "гуманитарки".

Чтобы обследовать 1 га, дрону необходимо около 20 минут. После этого искусственный интеллект составляет карту, благодаря которой саперы смогут обезвредить смертоносные предметы. Еще один дрон (меньшего размера) в состоянии снимать на камеру местонахождение боеприпасов. Оба аппарата напоминают больших летающих роботов и в состоянии в десятки раз ускорить процесс разминирования. После того, как они отсканировали территорию, на составление минной карты понадобятся еще сутки, после чего саперы смогут относительно безопасно начать разминирование.

Такие дроны в Украине еще не использовались, пояснил нам глава комитета Рады по вопросам экологической политики Олег Бондаренко.

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"Надеюсь, что благодаря нашему сотрудничеству (с западными партнерами – Авт.), будем их использовать. Думаю, Украина будет их и закупать, и получать как гуманитарную помощь. Будем просить, чтобы какую-то часть нам давали в виде гуманитарной помощи, конечно, будем закупать. Как показало себя это оборудование? Мы еще не увидели окончательного результата. Когда увидим итог, будем оценивать. Но то, что мы видим, выглядит достаточно хорошо", – сказал нам Бондаренко.

Ранее мы сообщали о том, в каких регионах находят больше всего мин и как россияне минировали бытовую технику под Киевом.