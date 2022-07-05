На военный учет хотят ставить через "Дію"

Когда заработает новшество, неизвестно / Коллаж "Сегодня"

В Минобороны рассматривают вариант использования приложения "Дія" в процедуре регистрации на военный учет военнообязанных.

Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

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Что известно

"У нас есть всеобщая политика государства – это "страна в смартфоне". И, безусловно, в том числе такой вопрос, как учет военнообязанных, в дальнейшем также может быть, по крайней мере на первых шагах, частично переведен в цифровой режим с использованием "Дії". Такая работа уже ведется, и в ближайшее время мы увидим результаты", – сказал Мотузяник.

Также теперь изменить регистрацию места жительства для военнообязанных, резервистов и призывников можно проще. Впервые в истории Вооруженных сил Украины в тестовом режиме заработал новый цифровой онлайн-сервис, который стремится не только успешно реализовать политику цифровой трансформации в системе Минобороны, но и повысить цифровую грамотность среди населения, облегчить гражданам доступ к цифровым услугам в контексте упрощения процедур регистрации в режиме онлайн, говорится в другом сообщении Минобороны Украины.

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