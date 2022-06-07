Советник мэра Мариуполя назвал шокирующие факты вербовки украинцев

Андрющенко назвал действия оккупантов нацизмом 21 века. Фото: коллаж "Сегодня"

Оккупанты РФ в Мариуполе вербуют местных жителей для работы в бывших местах наказаний, где обустроены пыточные.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Абоненты оккупационного мобильного оператора "Феникс" в Мариуполе в последние дни получат такую рассылку от так называемого "минюста ДНР". Оккупанты вербуют рабочих в концентрационные фильтрационные лагеря", – написал он и опубликовал скриншот такой рассылки.

Андрющенко добавил, что россияне и их сателлиты уже даже не скрывают ни адреса, ни наличие пыточных для украинцев.

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"Нехватка кадров связана с расконсервацией прежних мест отбывания наказаний. Наполнение их происходит в первую очередь через усиленные фильтрационные мероприятия. Нацизм 21-го века выглядит именно так", – добавил он.

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