Нацполиция предотвратила теракт против высшего руководства Украины – Енин

Евгений Енин рассказал, что руководство Украины хотели уничтожить. Фото: коллаж "Сегодня"

Национальная полиция предотвратила теракт против руководства Украины. Это произошло благодаря информации от оперативных источников. Подробности должны раскрыть "после победы".

Об этом сообщил замглавы МВД Украины Евгений Енин в эфире телемарафона.

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По его словам, теракт удалось предотвратить благодаря информации, полученной от оперативных источников.

Когда именно это произошло и подробностей Енин не сообщил, однако отметил, что "после победы можно будет рассказать об этом больше".

В РФ призвали уничтожить правительственный квартал в Киеве

В России активно обсуждают то, что нужно якобы демонстративно уничтожить правительственный квартал в Киеве, а особенно здание Верховной Рады. Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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На записи можно увидеть, как в прямом эфире пропагандистского телеканала "Россия 1" обсуждают уничтожение многих зданий в Киеве.

"Нужно нанести несколько демонстративных ударов по Киеву. Необязательно, чтобы там была масса жертв, это можно сделать и в ночное время. Генеральный штаб, Министерство обороны, здание Верховной Рады, правительственный квартал… Правительственный квартал нужно сравнять с землей, просто демонстративно, без всякого военного смысла", – заявили в РФ.

Ранее мы рассказывали, что Россия планирует максимально уничтожить инфраструктуру Украины и ее государственность. Однако также фиксируются десятки отказов россиян заходить на территорию нашей страны. Об этом сообщает советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.