Над Запорожьем сбили три крылатые ракеты оккупантов

Россия обстреливает ракетами Запорожье / Фото: Коллаж: Сегодня
В ночь на 7 апреля украинские силы ПВО сбили над Запорожьем три крылатые ракеты России.
Об этом сообщил в Facebook секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
"Вчерашний вечер и сегодняшнее утро были беспокойными. Часто и долго звучали сирены. В разных районах города люди слышали взрывы. Дело в том, что этой ночью хорошо поработали ПВО Сил обороны Запорожского края. По предварительной информации, они уничтожили три крылатые ракеты над городом", – рассказал он.
Секретарь горсовета призвал жителей города не паниковать, но "помнить о том, что сирены звучат не просто так".
Куртев добавил, что украинские военные "профессионально работают и в воздухе, и на земле". По его информации, за минувшие сутки наземные Силы обороны Запорожского края уничтожили 12 оккупантов, 1 танк, 4 боевые бронированные машины, 1 реактивную систему залпового огня и 1 автомобиль.
ВСУ уничтожили российский самолет и беспилотник
В среду, 6 апреля, украинские ПВО уничтожили три воздушные цели врага: крылатую ракету, БПЛА и один самолет.
Предварительно это истребитель-бомбардировщик Су-34. Он был сбит во время авианалета противника на восточном направлении.
Ударные группы бомбардировочной и штурмовой авиации под прикрытием истребителей продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам.