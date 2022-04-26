Наибольшую взятку в истории Украины передали на нужды ВСУ (фото)

ВСУ передали 6 млн долларов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Самая большая взятка в истории Украины размером 6 млн долларов передали на нужды Вооруженных Сил. Для этого Высший антикоррупционный суд снял арест со средств в соответствующем уголовном производстве.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

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Такое решение инициировали САП и НАБУ. В результате 6 млн долларов (более 170 млн гривен по курсу НБУ) уже перечислили на нужды обороноспособности государства.

Деньги передали на нужды ВСУ. Фото: НАБУ

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Что известно о самой большой взятке

В июне 2020 года НАБУ и САП разоблачили трех человек, один из которых был действующим на тот момент должностным лицом ГУ ГНС в г. Киеве, на попытке подкупа руководства антикоррупционных органов – им предложили закрыть уголовное производство по подозрению бывшего чиновника.

"Услугу" оценили в 5 млн долларов, еще 1 млн долларов США чиновник ГУ ГНС взял себе "сверху". Этих всех лиц, а также инициатора подкупа привлекли к ответственности. Расследование было завершено, дела по их обвинению слушаются в ВАКС.

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