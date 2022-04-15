Накажут чиновников и нардепов. Стефанчук рассказал, как будут возвращать на родину высокопоставленных беглецов

Наказание мужчин, выехавших за границу, должно касаться только чиновников, считает Руслан Стефанчук. Коллаж "Сегодня"

Вопрос наказания мужчин призывного возраста, выехавших за границу, должен касаться исключительно народных депутатов или высокопоставленных должностных лиц, которые забыли о своей присяге государству Украина.

Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

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Руслан Стефанчук рассказал, что в парламент поступают законодательные инициативы об ответственности за пребывание за границей во время войны мужчин призывного возраста. Многие из них, по его словам, спорны.

Глава Верховной Рады подчеркнул, что в парламенте пытаются рассматривать только то, что находит компромисс и крайне важно для каждого гражданина Украины.

"Поэтому, если нам и пересматривать вопросы пребывания тех или иных мужчин за границей, то он должен касаться исключительно народных депутатов или высокопоставленных должностных лиц, которые в этот период, забыв о своей присяге, выехали за пределы Украины", – заявил Стефанчук.

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Технику бизнесменов, которые выехали в РФ, передадут ВСУ

После начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины некоторые одесские бизнесмены уехали в Москву. Теперь грузовая техника, которая принадлежала им, будет передана Вооруженным силам Украины. Кроме этого, в Одессе обсуждали вопросы бизнеса в военное время. Об этом заявил глава Одесской ОВА Максим Марченко в Telegram.

"Сегодня в области все спокойно, обстрелов не было. Встретился с руководителями ключевых сфер по бизнесу области. Обсудили вопросы бизнеса в военное время и полноценное сохранение рабочих мест, заработной платы в столь непростой период", – сказал Марченко.

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